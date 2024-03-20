Легкий крабовый салат для ужина и праздничного стола: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Крабовый салат – один из самых простых и популярных салатов, который можно готовить с рисом и без. Для яркого вкуса добавьте чеснок, зелень, специи. 

Вкусный крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с рисом, кукурузой, вареными яйцами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Рис – 50 г
  • Крабовые палочки – 200 
  • Яйца – 3 шт. 
  • Лук – 1/2 шт. 
  • Кукуруза – 1/2 банки
  • Огурец – 2 шт. 
  • Майонез
  • Петрушка
  • Чеснок – 3 зуб. 

Способ приготовления: 

1. Рис отварите, промойте.

Рис для блюда

2. Яйца отварите и порежьте вместе с крабовыми палочками и огурцом. Петрушку мелко порежьте. 

Приготовление салата

3. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте тертый чеснок, кукурузу и заправьте майонезом, перемешайте.

Готовый салат

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