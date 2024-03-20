Крабовый салат – один из самых простых и популярных салатов, который можно готовить с рисом и без. Для яркого вкуса добавьте чеснок, зелень, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с рисом, кукурузой, вареными яйцами.

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Ингредиенты:

Рис – 50 г

Крабовые палочки – 200

Яйца – 3 шт.

Лук – 1/2 шт.

Кукуруза – 1/2 банки

Огурец – 2 шт.

Майонез

Петрушка

Чеснок – 3 зуб.

Способ приготовления:

1. Рис отварите, промойте.

2. Яйца отварите и порежьте вместе с крабовыми палочками и огурцом. Петрушку мелко порежьте.

3. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте тертый чеснок, кукурузу и заправьте майонезом, перемешайте.

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