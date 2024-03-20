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Легкий крабовый салат для ужина и праздничного стола: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовый салат – один из самых простых и популярных салатов, который можно готовить с рисом и без. Для яркого вкуса добавьте чеснок, зелень, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с рисом, кукурузой, вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Рис – 50 г
- Крабовые палочки – 200
- Яйца – 3 шт.
- Лук – 1/2 шт.
- Кукуруза – 1/2 банки
- Огурец – 2 шт.
- Майонез
- Петрушка
- Чеснок – 3 зуб.
Способ приготовления:
1. Рис отварите, промойте.
2. Яйца отварите и порежьте вместе с крабовыми палочками и огурцом. Петрушку мелко порежьте.
3. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте тертый чеснок, кукурузу и заправьте майонезом, перемешайте.
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