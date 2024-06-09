Легкий летний салат с клубникой: с чем вкусно соединить ягоду
С клубникой можно приготовить не только вкусные десерты, но и легкие салаты. Ягода отлично сочетается со свежей зеленью и брынзой. А заправляется блюдо ароматной заправкой
Идея приготовления легкого летнего салата с клубникой опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- клубника
- брынза
- листья салата
- горчица в зернах
- кленовый сироп
Способ приготовления:
1. Листья выложить на тарелку.
2. Нарезать брынзу и клубнику.
3. Для соуса соединить дижонскую горчицу и кленовый сироп.
4. Заправить салат.
5. Посыпать орешками.
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