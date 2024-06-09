С клубникой можно приготовить не только вкусные десерты, но и легкие салаты. Ягода отлично сочетается со свежей зеленью и брынзой. А заправляется блюдо ароматной заправкой

Идея приготовления легкого летнего салата с клубникой опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

клубника

брынза

листья салата

горчица в зернах

кленовый сироп

Способ приготовления:

1. Листья выложить на тарелку.

2. Нарезать брынзу и клубнику.

3. Для соуса соединить дижонскую горчицу и кленовый сироп.

4. Заправить салат.

5. Посыпать орешками.

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