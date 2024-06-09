Легкий летний салат с клубникой: с чем вкусно соединить ягоду

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
195
Легкий летний салат с клубникой: с чем вкусно соединить ягоду

С клубникой можно приготовить не только вкусные десерты, но и легкие салаты. Ягода отлично сочетается со свежей зеленью и брынзой. А заправляется блюдо ароматной заправкой

Идея приготовления легкого летнего салата с клубникой опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Легкий летний салат с клубникой: с чем вкусно соединить ягоду

Ингредиенты:

  • клубника
  • брынза
  • листья салата
  • горчица в зернах
  • кленовый сироп

Способ приготовления:

Легкий летний салат с клубникой: с чем вкусно соединить ягоду

1. Листья выложить на тарелку.

Легкий летний салат с клубникой: с чем вкусно соединить ягоду

2. Нарезать брынзу и клубнику.

Легкий летний салат с клубникой: с чем вкусно соединить ягоду

3. Для соуса соединить дижонскую горчицу и кленовый сироп.

Легкий летний салат с клубникой: с чем вкусно соединить ягоду

4. Заправить салат.

Легкий летний салат с клубникой: с чем вкусно соединить ягоду

5. Посыпать орешками.

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