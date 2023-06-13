Легкий летний салат со свеклой без майонеза: идеально к кашам и пюре

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Легкий летний салат со свеклой без майонеза: идеально к кашам и пюре

Салат из свеклы – это отличное блюдо на каждый день. Особенно вкусно готовить его без майонеза и в качестве альтернативы выбирать полезную заправку. Также следует отметить, что салат можно дополнить любыми овощами: капустой, кукурузой, а твкже сельдью, черносливом и даже орехами.

Фудблогер Варвара с ником valerikiry на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата со свеклой, кукурузой и зеленью, который идеально есть с кашами и пюре.

Рецепт салата со свеклой без майонеза

Ингредиенты:

  • свекла отварная – 2 шт
  • кукуруза консервированная – 400 г
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  • лук красный – 1 шт
  • сок половины лимона
  • зелень петрушки
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Свеклу предварительно отварить, в готовом виде почистить и порезать соломкой.

2. Лук порезать колечками, переложить в тарелку и полить лимонным соком. Оставить так на несколько минут, чтобы замариновался.

Салат со свеклой и кукурузой

3. Также измельчить зелень.

4. Далее переложить в глубокую миску свеклу, лук, зелень, добавить кукурузу.

Элементарный салат со свеклой

5. Заправить салат растительным маслом, посолить и поперчить. Приятного аппетита!

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