Маринованный салат из капусты и свеклы – рецепт бюджетного, сытного и легкого блюда на каждый день. Он универсален и его можно есть с кашами или картофельным пюре, а также котлетами, отбивными или тефтелями. Преимущество салата состоит в том, что он может долго храниться в холодильнике.

В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт маринованного салата из капусты и свеклы.

Ингредиенты:

капуста – 500 г

свекла – 1 шт

морковь – 1 шт

зелень (по желанию)

чеснок – 3 зубчика

Заправка:

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масло – 100 мл

уксус 9%

сахар – 1 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Свеклу и морковь промыть, почистить и натереть на терке для корейской моркови.

2. Капусту нашинковать, посолить и размять руками.

3. Смешать все овощи (по желанию добавить зелень) и сверху выжать чеснок.

4. Для приготовления заправки нужно разогреть масло, добавить сахар и, продолжая нагреть все вместе, довести до кипения.

5. Добавить уксус, перемешать и снять с огня. Сразу заправить салат.

6. Салат также поперчить, накрыть пленкой и поставить в холодильник на несколько часов. После – переложить в банку.

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