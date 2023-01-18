Легкий маринованный салат из капусты и свеклы: универсальное блюдо на каждый день
Маринованный салат из капусты и свеклы – рецепт бюджетного, сытного и легкого блюда на каждый день. Он универсален и его можно есть с кашами или картофельным пюре, а также котлетами, отбивными или тефтелями. Преимущество салата состоит в том, что он может долго храниться в холодильнике.
В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт маринованного салата из капусты и свеклы.
Ингредиенты:
- капуста – 500 г
- свекла – 1 шт
- морковь – 1 шт
- зелень (по желанию)
- чеснок – 3 зубчика
Заправка:
- масло – 100 мл
- уксус 9%
- сахар – 1 ч. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Свеклу и морковь промыть, почистить и натереть на терке для корейской моркови.
2. Капусту нашинковать, посолить и размять руками.
3. Смешать все овощи (по желанию добавить зелень) и сверху выжать чеснок.
4. Для приготовления заправки нужно разогреть масло, добавить сахар и, продолжая нагреть все вместе, довести до кипения.
5. Добавить уксус, перемешать и снять с огня. Сразу заправить салат.
6. Салат также поперчить, накрыть пленкой и поставить в холодильник на несколько часов. После – переложить в банку.
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