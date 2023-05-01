Если вы хотите легкий и вкусный ужин, идеальным вариантом будет полезный салат. Для основы можно использовать любые овощи, а чтобы блюдо было более сытным, добавьте куриное филе, креветки, любой сыр.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из овощей, с филе и вкусной заправкой.

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Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

листья салата – 1 упаковка

помидоры черри – 10 шт.

сыр – 100 г

апельсин – 1 шт.

огурцы – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Маринад для филе: масло, соевый соус, паприка, карри, сухой чеснок, соль перемешайте.

2. Филе порежьте вдоль на 2 части, замаринуйте в соусе, оставьте на 15-20 минут. После пожарьте его в масле до готовности с двух сторон. Порежьте слайсами.

3. Апельсин почистите и порежьте.

4. Заправка для салата: смешайте растительного масла, соевый соус, гранатовый соус, терияки, унаги, лимонный сок, мед, французскую горчицу.

5. Выложите листья салата на блюдо, сверху порезанные помидоры, огурец, апельсин и сверху выложите порезанное филе, полейте соусом.

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