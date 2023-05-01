Легкий салат без майонеза для ужина: рассказываем, из чего приготовить полезное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезный салат

Если вы хотите легкий и вкусный ужин, идеальным вариантом будет полезный салат. Для основы можно использовать любые овощи, а чтобы блюдо было более сытным, добавьте куриное филе, креветки, любой сыр. 

Вкусный салат

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из овощей, с филе и вкусной заправкой. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт. 
  • листья салата – 1 упаковка 
  • помидоры черри – 10 шт. 
  • сыр – 100 г
  • апельсин – 1 шт. 
  • огурцы – 1 шт. 

Способ приготовления:

1. Маринад для филе: масло, соевый соус, паприка, карри, сухой чеснок, соль перемешайте. 

Филе для салата

2. Филе порежьте вдоль на 2 части, замаринуйте в соусе, оставьте на 15-20 минут. После пожарьте его в масле до готовности с двух сторон. Порежьте слайсами. 

3. Апельсин почистите и порежьте. 

Апельсин для салата

4. Заправка для салата: смешайте растительного масла, соевый соус, гранатовый соус, терияки, унаги, лимонный сок, мед, французскую горчицу. 

Соус для блюда

5. Выложите листья салата на блюдо, сверху порезанные помидоры, огурец, апельсин и сверху выложите порезанное филе, полейте соусом. 

Готовый салат

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