Легкий салат без майонеза для ужина: рассказываем, из чего приготовить полезное блюдо
Если вы хотите легкий и вкусный ужин, идеальным вариантом будет полезный салат. Для основы можно использовать любые овощи, а чтобы блюдо было более сытным, добавьте куриное филе, креветки, любой сыр.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из овощей, с филе и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- листья салата – 1 упаковка
- помидоры черри – 10 шт.
- сыр – 100 г
- апельсин – 1 шт.
- огурцы – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Маринад для филе: масло, соевый соус, паприка, карри, сухой чеснок, соль перемешайте.
2. Филе порежьте вдоль на 2 части, замаринуйте в соусе, оставьте на 15-20 минут. После пожарьте его в масле до готовности с двух сторон. Порежьте слайсами.
3. Апельсин почистите и порежьте.
4. Заправка для салата: смешайте растительного масла, соевый соус, гранатовый соус, терияки, унаги, лимонный сок, мед, французскую горчицу.
5. Выложите листья салата на блюдо, сверху порезанные помидоры, огурец, апельсин и сверху выложите порезанное филе, полейте соусом.
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