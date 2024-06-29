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Легкий салат без майонеза с хамоном: чем заправить
Для приготовления легкого летнего салата можно использовать хамон. Блюдо получится очень изысканным, если соединить мясо со свежей зеленью и овощами. А от майонеза следует отказаться.
Идея приготовления легкого праздничного салата с хамоном опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Произведите вкусную заправку на основе соевого соуса.
Ингредиенты:
- микс салата
- помидоры черри – 5-6 шт.
- хамон – 100 грамм
- авокадо – 1 шт.
- сыр – 70 г
- бальзамический крем
Ингредиенты для заправки:
- соевый соус – 3 столовые ложки
- мед – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- горчица в зернах – 2 ч.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. На тарелку выложить микс салата.
2. Сверху выложить помидоры, хамон, авокадо и сыр.
3. Для соуса смешайте все ингредиенты.
4. Полить салат соусом.
5. Сверху полить бальзамическим кремом.
6. Украсить лимоном.
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