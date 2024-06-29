Легкий салат без майонеза с хамоном: чем заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Легкий салат без майонеза с хамоном: чем заправить

Для приготовления легкого летнего салата можно использовать хамон. Блюдо получится очень изысканным, если соединить мясо со свежей зеленью и овощами. А от майонеза следует отказаться.

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Идея приготовления легкого праздничного салата с хамоном опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Произведите вкусную заправку на основе соевого соуса.

Легкий салат без майонеза с хамоном: чем заправить

Ингредиенты:

  • микс салата
  • помидоры черри – 5-6 шт.
  • хамон – 100 грамм
  • авокадо – 1 шт.
  • сыр – 70 г
  • бальзамический крем

Ингредиенты для заправки:

  • соевый соус – 3 столовые ложки
  • мед – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • горчица в зернах – 2 ч.л.
  • оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Легкий салат без майонеза с хамоном: чем заправить

1. На тарелку выложить микс салата.

Легкий салат без майонеза с хамоном: чем заправить

2. Сверху выложить помидоры, хамон, авокадо и сыр.

Легкий салат без майонеза с хамоном: чем заправить

3. Для соуса смешайте все ингредиенты.

Легкий салат без майонеза с хамоном: чем заправить

4. Полить салат соусом.

Легкий салат без майонеза с хамоном: чем заправить

5. Сверху полить бальзамическим кремом.

Легкий салат без майонеза с хамоном: чем заправить

6. Украсить лимоном.

Легкий салат без майонеза с хамоном: чем заправить

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