Для приготовления легкого летнего салата можно использовать хамон. Блюдо получится очень изысканным, если соединить мясо со свежей зеленью и овощами. А от майонеза следует отказаться.

Видео дня

Идея приготовления легкого праздничного салата с хамоном опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Произведите вкусную заправку на основе соевого соуса.

Ингредиенты:

микс салата

помидоры черри – 5-6 шт.

хамон – 100 грамм

авокадо – 1 шт.

сыр – 70 г

бальзамический крем

Ингредиенты для заправки:

соевый соус – 3 столовые ложки

мед – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

горчица в зернах – 2 ч.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. На тарелку выложить микс салата.

2. Сверху выложить помидоры, хамон, авокадо и сыр.

3. Для соуса смешайте все ингредиенты.

4. Полить салат соусом.

5. Сверху полить бальзамическим кремом.

6. Украсить лимоном.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: