Салат – это всегда удачный вариант вкусного и сытного блюда, которое можно готовить из разных продуктов. Лучше всего использовать для приготовления всегда сезонные продукты, так салаты будут наиболее полезными. А для заправки – ароматные масла, йогурт, сметану или домашний майонез.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении салата, который может быть как блюдом для праздничного стола, так и на каждый день.

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Ингредиенты:

Огурец

Яйца вареные

Кукуруза консервированная

Майонез

зеленый лук

Соль/перец

Способ приготовления:

1. Огурец нарежьте кубиком вместе с огурцом.

2. Лук мелко нашинкуйте.

3. Добавьте кукурузу, заправьте майонезом, перемешайте.

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