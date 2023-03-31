Легкий салат для пасхального стола: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рецепт салата

Салат – это всегда удачный вариант вкусного и сытного блюда, которое можно готовить из разных продуктов. Лучше всего использовать для приготовления всегда сезонные продукты, так салаты будут наиболее полезными. А для заправки – ароматные масла, йогурт, сметану или домашний майонез. 

Легкий салат

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении салата, который может быть как блюдом для праздничного стола, так и на каждый день. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Огурец
  • Яйца вареные
  • Кукуруза консервированная
  • Майонез
  • зеленый лук
  • Соль/перец

Способ приготовления:

1. Огурец нарежьте кубиком вместе с огурцом. 

Вареные яйца

2. Лук мелко нашинкуйте.

Зеленый лук

3. Добавьте кукурузу, заправьте майонезом, перемешайте. 

Готовый салат

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