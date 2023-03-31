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Легкий салат для пасхального стола: готовится 10 минут
Салат – это всегда удачный вариант вкусного и сытного блюда, которое можно готовить из разных продуктов. Лучше всего использовать для приготовления всегда сезонные продукты, так салаты будут наиболее полезными. А для заправки – ароматные масла, йогурт, сметану или домашний майонез.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении салата, который может быть как блюдом для праздничного стола, так и на каждый день.
Ингредиенты:
- Огурец
- Яйца вареные
- Кукуруза консервированная
- Майонез
- зеленый лук
- Соль/перец
Способ приготовления:
1. Огурец нарежьте кубиком вместе с огурцом.
2. Лук мелко нашинкуйте.
3. Добавьте кукурузу, заправьте майонезом, перемешайте.
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