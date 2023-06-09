Легкий салат из двух ингредиентов за 5 минут: варить ничего не нужно

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Легкий салат из двух ингредиентов за 5 минут: варить ничего не нужно

Салат – это самое легкое в приготовлении блюдо на обед, перекус или ужин. Его можно приготовить всего из нескольких доступных ингредиентов и заправить любимой заправкой: майонезом, йогуртом, сметаной или ароматным маслом.

В одном из кулинарных блогов (hudnemo.online) в TikTok был опубликован рецепт салата из крабовых палочек и огурца со вкусной йогуртовой заправкой.

Рецепт салата с крабовыми палочками и огурцом

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • свежий огурец

Заправка:

  • греческий йогурт без наполнителя
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  • горчица в зернах
  • оливковое масло
  • семена

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки размять вилкой, чтобы получилась так называемая соломка. Или натереть на корейской терке.

Ингредиенты для салата

2. Огурец нарезать тонкими полосками так же, как и крабовые палочки.

3. Для заправки смешать йогурт, горчицу, оливковое масло. Перемешать.

Заправка к салату

4. Заправить ингредиенты заправкой. При подаче посыпать салат семенами кунжута. Приятного аппетита!

Кроме этого, сейчас идет сезон молодой капусты, из которой также можно приготовить легкий и вкусный салат. Фудблогер Дария Дарико (receti_dariko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из молодой капусты, с горошком и пикантной заправкой.

Рецепт салата из молодой капусты без майонеза

Ингредиенты:

  • капуста – 600-700 г
  • зеленый горошек – 1/2 банки
  • красный лук – 1/2 шт.
  • укроп – 20 г

Заправка:

  • масло – 3 ст. л.
  • лимонный сок – 3 ст. л.
  • мед – 1 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • кориандр – 1/2 ч. л.
  • молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать.

2. Огурец порезать кусочками, лук – полукольцами.

Молодая капуста

3. Для заправки смешать растительное масло, лимонный сок, мед, соль, кориандр и перец.

Салат из молодой капусты без майонеза

4. Заправить заправкой ингредиенты, перемешать. По желанию добавить измельченный укроп. Приятного аппетита!

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