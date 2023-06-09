Салат – это самое легкое в приготовлении блюдо на обед, перекус или ужин. Его можно приготовить всего из нескольких доступных ингредиентов и заправить любимой заправкой: майонезом, йогуртом, сметаной или ароматным маслом.

В одном из кулинарных блогов (hudnemo.online) в TikTok был опубликован рецепт салата из крабовых палочек и огурца со вкусной йогуртовой заправкой.

Ингредиенты:

крабовые палочки

свежий огурец

Заправка:

греческий йогурт без наполнителя

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горчица в зернах

оливковое масло

семена

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки размять вилкой, чтобы получилась так называемая соломка. Или натереть на корейской терке.

2. Огурец нарезать тонкими полосками так же, как и крабовые палочки.

3. Для заправки смешать йогурт, горчицу, оливковое масло. Перемешать.

4. Заправить ингредиенты заправкой. При подаче посыпать салат семенами кунжута. Приятного аппетита!

Кроме этого, сейчас идет сезон молодой капусты, из которой также можно приготовить легкий и вкусный салат. Фудблогер Дария Дарико (receti_dariko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из молодой капусты, с горошком и пикантной заправкой.

Ингредиенты:

капуста – 600-700 г

зеленый горошек – 1/2 банки

красный лук – 1/2 шт.

укроп – 20 г

Заправка:

масло – 3 ст. л.

лимонный сок – 3 ст. л.

мед – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

кориандр – 1/2 ч. л.

молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать.

2. Огурец порезать кусочками, лук – полукольцами.

3. Для заправки смешать растительное масло, лимонный сок, мед, соль, кориандр и перец.

4. Заправить заправкой ингредиенты, перемешать. По желанию добавить измельченный укроп. Приятного аппетита!

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