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Легкий салат из капусты, с колбасой и яйцами: рецепт блюда для праздничного стола
Капуста – не только полезный, но и очень вкусный и бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, а также голубцов и первых блюд. Еще ее можно вкусно солить на зиму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного салата из капусты, с колбасой, твердым сыром и кукурузой.
Ингредиенты:
- молодая капуста
- колбаска
- сыр твердый
- яйца
- кукуруза
- сухарики с беконом
- майонез, соль, перец
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту.
2. Нарежьте брусками колбасу, сыр натрите, яйца порежьте крупно.
3. Переложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом, добавьте специи и перемешайте. Посыпьте сухариками.
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