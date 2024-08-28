Легкий салат из капусты, с колбасой и яйцами: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Легкий салат из капусты, с колбасой и яйцами: рецепт блюда для праздничного стола

Капуста – не только полезный, но и очень вкусный и бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, а также голубцов и первых блюд. Еще ее можно вкусно солить на зиму. 

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Вкусный салат из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного салата из капусты, с колбасой, твердым сыром и кукурузой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • молодая капуста
  • колбаска
  • сыр твердый
  • яйца
  • кукуруза
  • сухарики с беконом
  • майонез, соль, перец

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту.

Ингредиенты для салата

2. Нарежьте брусками колбасу, сыр натрите, яйца порежьте крупно.

Приготовление салата

3. Переложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом, добавьте специи и перемешайте. Посыпьте сухариками. 

Готовый салат

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