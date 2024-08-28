Капуста – не только полезный, но и очень вкусный и бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления салатов, а также голубцов и первых блюд. Еще ее можно вкусно солить на зиму.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного салата из капусты, с колбасой, твердым сыром и кукурузой.

Ингредиенты:

молодая капуста

колбаска

сыр твердый

яйца

кукуруза

сухарики с беконом

майонез, соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту.

2. Нарежьте брусками колбасу, сыр натрите, яйца порежьте крупно.

3. Переложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом, добавьте специи и перемешайте. Посыпьте сухариками.

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