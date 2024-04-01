Морковь обычно добавляют в майонезныесалаты. Но если вы соблюдаете пост или просто следите за своим питанием и не употребляете жирные соусы – следующее блюдо именно для вас. В составе много овощей и бобовых.

Идея приготовления легкого салата с морковью без майонеза опубликована на странице фудблогера Кристины Булезюк (kristina_buleziuk) в Instagram. Для заправки используйте оливковое масло.

Ингредиенты:

морковь – 3-4 шт.

большая фасоль – 200 г

Видео дня

консервированная ротунда – 150 г

лук

петрушка, зеленый лук

оливковое масло

соль, перец по вкусу

яблочный уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Отварить фасоль и морковь.

2. Нарезать морковь и лук полукольцами.

3. Измельчить зелень.

4. Ротунду нарезать соломкой.

5. Посолить, поперчить.

6. Добавить масло и уксус. Всё хорошо перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: