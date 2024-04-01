Легкий салат из моркови без майонеза: чем заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
45
Легкий салат из моркови без майонеза: чем заправить

Морковь обычно добавляют в майонезныесалаты. Но если вы соблюдаете пост или просто следите за своим питанием и не употребляете жирные соусы – следующее блюдо именно для вас. В составе много овощей и бобовых.

Идея приготовления легкого салата с морковью без майонеза опубликована на странице фудблогера Кристины Булезюк (kristina_buleziuk) в Instagram. Для заправки используйте оливковое масло.

Легкий салат из моркови без майонеза: чем заправить

Ингредиенты:

  • морковь – 3-4 шт.
  • большая фасоль – 200 г
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  • консервированная ротунда – 150 г
  • лук
  • петрушка, зеленый лук
  • оливковое масло
  • соль, перец по вкусу
  • яблочный уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Легкий салат из моркови без майонеза: чем заправить

1. Отварить фасоль и морковь.

Легкий салат из моркови без майонеза: чем заправить

2. Нарезать морковь и лук полукольцами.

3. Измельчить зелень.

Легкий салат из моркови без майонеза: чем заправить

4. Ротунду нарезать соломкой.

Легкий салат из моркови без майонеза: чем заправить

5. Посолить, поперчить.

Легкий салат из моркови без майонеза: чем заправить

6. Добавить масло и уксус. Всё хорошо перемешать.

Легкий салат из моркови без майонеза: чем заправить

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