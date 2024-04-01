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Легкий салат из моркови без майонеза: чем заправить
Морковь обычно добавляют в майонезныесалаты. Но если вы соблюдаете пост или просто следите за своим питанием и не употребляете жирные соусы – следующее блюдо именно для вас. В составе много овощей и бобовых.
Идея приготовления легкого салата с морковью без майонеза опубликована на странице фудблогера Кристины Булезюк (kristina_buleziuk) в Instagram. Для заправки используйте оливковое масло.
Ингредиенты:
- морковь – 3-4 шт.
- большая фасоль – 200 г
- консервированная ротунда – 150 г
- лук
- петрушка, зеленый лук
- оливковое масло
- соль, перец по вкусу
- яблочный уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Отварить фасоль и морковь.
2. Нарезать морковь и лук полукольцами.
3. Измельчить зелень.
4. Ротунду нарезать соломкой.
5. Посолить, поперчить.
6. Добавить масло и уксус. Всё хорошо перемешать.
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