Легкий салат из пекинской капусты за 10 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Салаты из пекинской капусты можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. К тому же капуста хорошо сочетается со всеми овощами, крабовыми палочками, сыром, яйцами и соусами.

Вкусный салат из пекинской капусты

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень легкого салата из пекинской капусты, с твердым сыром, куриным филе и твердым сыром.

Рецепт из капусты
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Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • огурец
  • твердый сыр
  • запеченное в специях куриное филе (можно вареное)
  • кукуруза

Соус:

  • сметана – 3 ст. л.
  • майонез – 2 ст. л.
  • горчица – 1 ч. л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте все ингредиенты кубиком.

Капуста для салата

2. Для соуса: все смешайте.

Приготовление салата

3. Добавьте соус в салат, перемешайте и можно есть.

Готовый салат

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