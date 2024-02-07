Салаты из пекинской капусты можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. К тому же капуста хорошо сочетается со всеми овощами, крабовыми палочками, сыром, яйцами и соусами.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень легкого салата из пекинской капусты, с твердым сыром, куриным филе и твердым сыром.

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Ингредиенты:

пекинская капуста

огурец

твердый сыр

запеченное в специях куриное филе (можно вареное)

кукуруза

Соус:

сметана – 3 ст. л.

майонез – 2 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте все ингредиенты кубиком.

2. Для соуса: все смешайте.

3. Добавьте соус в салат, перемешайте и можно есть.

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