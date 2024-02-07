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Легкий салат из пекинской капусты за 10 минут: самый простой рецепт
Салаты из пекинской капусты можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. К тому же капуста хорошо сочетается со всеми овощами, крабовыми палочками, сыром, яйцами и соусами.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень легкого салата из пекинской капусты, с твердым сыром, куриным филе и твердым сыром.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- огурец
- твердый сыр
- запеченное в специях куриное филе (можно вареное)
- кукуруза
Соус:
- сметана – 3 ст. л.
- майонез – 2 ст. л.
- горчица – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте все ингредиенты кубиком.
2. Для соуса: все смешайте.
3. Добавьте соус в салат, перемешайте и можно есть.
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