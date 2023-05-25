Легкий салат из пекинской капусты и филе за 10 минут: идеально на каждый день

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
321
Легкий салат из пекинской капусты и филе за 10 минут: идеально на каждый день

Пекинская капуста – это идеальный овощ для приготовления легкого и бюджетного салата на каждый день. Она прекрасно сочетается с курицей, крабовыми палочками, всеми овощами, зеленью и соусами.

Фудблогер Юлия Стеганцева (_lady.stegantseva_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата с пекинской капустой, курицей и майонезом, который вы приготовите всего за 10 минут при условии, что подготовлены все ингредиенты.

Рецепт салата с пекинской капустой, филе и майонезом
Видео дня

Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • куриное филе
  • огурец
  • вареные яйца
  • кукуруза
  • майонез
  • соль

Способ приготовления:

1. Заранее отварить яйца и нарезать их кубиками.

Салат из пекинской капусты

2. Куриное филе посыпать любимыми специями (в рецепте используется паприка) и пожарить на сковороде со всех сторон до готовности. В готовом виде порезать кубиками.

3. Нарезать соломкой капусту, а огурцы – кубиками.

Салат с капустой и филе

4. Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу и заправить майонезом салат. Посолить по вкусу. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты