Пекинская капуста – это идеальный овощ для приготовления легкого и бюджетного салата на каждый день. Она прекрасно сочетается с курицей, крабовыми палочками, всеми овощами, зеленью и соусами.

Фудблогер Юлия Стеганцева (_lady.stegantseva_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата с пекинской капустой, курицей и майонезом, который вы приготовите всего за 10 минут при условии, что подготовлены все ингредиенты.

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Ингредиенты:

пекинская капуста

куриное филе

огурец

вареные яйца

кукуруза

майонез

соль

Способ приготовления:

1. Заранее отварить яйца и нарезать их кубиками.

2. Куриное филе посыпать любимыми специями (в рецепте используется паприка) и пожарить на сковороде со всех сторон до готовности. В готовом виде порезать кубиками.

3. Нарезать соломкой капусту, а огурцы – кубиками.

4. Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу и заправить майонезом салат. Посолить по вкусу. Готово!

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