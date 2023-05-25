Легкий салат из пекинской капусты и филе за 10 минут: идеально на каждый день
Пекинская капуста – это идеальный овощ для приготовления легкого и бюджетного салата на каждый день. Она прекрасно сочетается с курицей, крабовыми палочками, всеми овощами, зеленью и соусами.
Фудблогер Юлия Стеганцева (_lady.stegantseva_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата с пекинской капустой, курицей и майонезом, который вы приготовите всего за 10 минут при условии, что подготовлены все ингредиенты.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- куриное филе
- огурец
- вареные яйца
- кукуруза
- майонез
- соль
Способ приготовления:
1. Заранее отварить яйца и нарезать их кубиками.
2. Куриное филе посыпать любимыми специями (в рецепте используется паприка) и пожарить на сковороде со всех сторон до готовности. В готовом виде порезать кубиками.
3. Нарезать соломкой капусту, а огурцы – кубиками.
4. Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу и заправить майонезом салат. Посолить по вкусу. Готово!
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