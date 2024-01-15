Пекинская капуста является очень бюджетным и полезным овощем, который отлично подходит для приготовления салатов, а также голубцов и закусок. Она хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, рыбными консервами, вареными яйцами и сыром.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного, бюджетного и очень легкого салата из пекинской капусты, с сыром, яйцами и тунцом.

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Ингредиенты:

Капуста пекинская – 150 г

Сыр твердый – 50 г

Яйца куриные вареные – 2 шт.

Горошек зеленый – 100 г

Тунец в собственном соке – 150 г

Сметана – 2 ст. л. + 1 ч. л. горчицы.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту и зелень.

2. Натрите сыр и яйца. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте горошек и тунец, соль, сметану и перемешайте.

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