Легкий салат из пекинской капусты и тунца для ужина: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Легкий салат из пекинской капусты и тунца для ужина: готовится 10 минут

Пекинская капуста является очень бюджетным и полезным овощем, который отлично подходит для приготовления салатов, а также голубцов и закусок. Она хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, рыбными консервами, вареными яйцами и сыром. 

Пекинская капуста для салатов

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного, бюджетного и очень легкого салата из пекинской капусты, с сыром, яйцами и тунцом. 

Тунец для салата
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Ингредиенты: 

  • Капуста пекинская – 150 г
  • Сыр твердый – 50 г
  • Яйца куриные вареные – 2 шт.
  • Горошек зеленый – 100 г
  • Тунец в собственном соке – 150 г
  • Сметана – 2 ст. л. + 1 ч. л. горчицы.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту и зелень. 

Приготовление салата

2. Натрите сыр и яйца. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте горошек и тунец, соль, сметану и перемешайте.

Готовый салат

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