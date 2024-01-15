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Легкий салат из пекинской капусты и тунца для ужина: готовится 10 минут
Пекинская капуста является очень бюджетным и полезным овощем, который отлично подходит для приготовления салатов, а также голубцов и закусок. Она хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, рыбными консервами, вареными яйцами и сыром.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного, бюджетного и очень легкого салата из пекинской капусты, с сыром, яйцами и тунцом.
Ингредиенты:
- Капуста пекинская – 150 г
- Сыр твердый – 50 г
- Яйца куриные вареные – 2 шт.
- Горошек зеленый – 100 г
- Тунец в собственном соке – 150 г
- Сметана – 2 ст. л. + 1 ч. л. горчицы.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту и зелень.
2. Натрите сыр и яйца. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте горошек и тунец, соль, сметану и перемешайте.
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