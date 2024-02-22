Легкий салат из пекинской капусты с сыром и филе: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Салаты из пекинской капусты могут быть отличным вариантом обеда и праздничного ужина. Стоит отметить, что капуста отлично сочетается со всеми овощами, морепродуктами и зеленью.

Пекинская капуста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из пекинской капусты, с копченой курицей и моцареллой.

Вкусный и легкий салат
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Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 300 г
  • Копченое куриное филе – 200 г
  • Консервированная кукуруза – 1 б
  • Моцарелла копченая – 200 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Сухарики – 1 п.
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы, филе и сыр.

Приготовление салата

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, сухарики и майонез, перемешайте.

Готовый салат

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