Салаты из пекинской капусты могут быть отличным вариантом обеда и праздничного ужина. Стоит отметить, что капуста отлично сочетается со всеми овощами, морепродуктами и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из пекинской капусты, с копченой курицей и моцареллой.

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Ингредиенты:

Пекинская капуста – 300 г

Копченое куриное филе – 200 г

Консервированная кукуруза – 1 б

Моцарелла копченая – 200 г

Огурец – 1 шт.

Сухарики – 1 п.

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы, филе и сыр.

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, сухарики и майонез, перемешайте.

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