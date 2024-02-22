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Легкий салат из пекинской капусты с сыром и филе: готовится 10 минут
Салаты из пекинской капусты могут быть отличным вариантом обеда и праздничного ужина. Стоит отметить, что капуста отлично сочетается со всеми овощами, морепродуктами и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из пекинской капусты, с копченой курицей и моцареллой.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 300 г
- Копченое куриное филе – 200 г
- Консервированная кукуруза – 1 б
- Моцарелла копченая – 200 г
- Огурец – 1 шт.
- Сухарики – 1 п.
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы, филе и сыр.
2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, сухарики и майонез, перемешайте.
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