Легкий салат из сезонных овощей: рассказываем, чем заправить блюдо
Любые салаты лучше всего готовить из сезонных овощей, которые будут наиболее полезными. Заправлять овощные салаты лучше всего ароматными маслами, натуральный йогуртом, соусом песто.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из помидоров, с луком и сыром Фета, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- три вида помидор (малиновка, желтые, черный принц) – 750-800 г
- лук красный – 1/2 шт.
- сыр Фета – 1/2 упаковки
- паста "песто" – 1 ч. л.
- оливковое масло – 5-6 ст. л.
- специи: соль, перец, прованские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помидоры порежьте произвольными кусочками, выложить, чередуя цвета на тарелке, немного посолите и поперчите.
2. Пасту "песто" размешать с маслом до однородности, слегка полейте этим соусом помидоры.
3. Лук тонко порежьте полукольцами, выложите разобранные полоски поверх томатов. Лук лучше брать красный, он нежный и не острый.
4. Фету порежьте грубыми кусочками и выложите на салат.
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