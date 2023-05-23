Любые салаты лучше всего готовить из сезонных овощей, которые будут наиболее полезными. Заправлять овощные салаты лучше всего ароматными маслами, натуральный йогуртом, соусом песто.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из помидоров, с луком и сыром Фета, который готовится 10 минут.

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Ингредиенты:

три вида помидор (малиновка, желтые, черный принц) – 750-800 г

лук красный – 1/2 шт.

сыр Фета – 1/2 упаковки

паста "песто" – 1 ч. л.

оливковое масло – 5-6 ст. л.

специи: соль, перец, прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте произвольными кусочками, выложить, чередуя цвета на тарелке, немного посолите и поперчите.

2. Пасту "песто" размешать с маслом до однородности, слегка полейте этим соусом помидоры.

3. Лук тонко порежьте полукольцами, выложите разобранные полоски поверх томатов. Лук лучше брать красный, он нежный и не острый.

4. Фету порежьте грубыми кусочками и выложите на салат.

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