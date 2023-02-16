Свекла – универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить легкие салаты на каждый день. Его можно вкусно сочетать с сыром, а вместо майонеза использовать вкусную заправку из сметаны и чеснока.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из свеклы и сыра без майонеза.

Ингредиенты:

свекла – 1 шт

чеснок – 1 зубчик

сыр твердый

сметана

соль

Способ приготовления:

1. Свеклу предварительно отварить или запечь. В готовом виде натереть на большой терке. Посолить.

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2. Измельчить чеснок и смешать со сметаной.

3. Сыр натереть на терке.

4. Выложить салат: свекла, заправка, сыр. Салат можно подавать на тарелке или в стакане.

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