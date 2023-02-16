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Легкий салат из свеклы и сыра: готовится без майонеза
Свекла – универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить легкие салаты на каждый день. Его можно вкусно сочетать с сыром, а вместо майонеза использовать вкусную заправку из сметаны и чеснока.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из свеклы и сыра без майонеза.
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт
- чеснок – 1 зубчик
- сыр твердый
- сметана
- соль
Способ приготовления:
1. Свеклу предварительно отварить или запечь. В готовом виде натереть на большой терке. Посолить.
2. Измельчить чеснок и смешать со сметаной.
3. Сыр натереть на терке.
4. Выложить салат: свекла, заправка, сыр. Салат можно подавать на тарелке или в стакане.
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