Легкий салат из языка, соленых огурцов и яиц: для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
60
Легкий салат из языка, соленых огурцов и яиц: для праздничного стола и на каждый день

Вареный язык может быть прекрасной альтернативой мясу для приготовления вкусных салатов и закусок. Он хорошо сочетается со свежими и вареными овощами, а также соусами и зеленью.

Вкусный салат

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из языка, с горошком, солеными огурцами и майонезом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Язык свиной – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Огурцы соленые – 2 шт.
  • Лук маринованный – 1 шт.
  • Консервированный горошек – 1 б
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Язык отварите, порежьте брусочками вместе с солеными огурцами.

Вареный язык

2. Лук замаринуйте.

Маринованный лук

3. Яйца натрите.

Приготовление салата

4. Все смешайте, заправьте майонезом и перемешайте.

Готовый салат

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