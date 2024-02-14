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Легкий салат из языка, соленых огурцов и яиц: для праздничного стола и на каждый день
Вареный язык может быть прекрасной альтернативой мясу для приготовления вкусных салатов и закусок. Он хорошо сочетается со свежими и вареными овощами, а также соусами и зеленью.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из языка, с горошком, солеными огурцами и майонезом.
Ингредиенты:
- Язык свиной – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Огурцы соленые – 2 шт.
- Лук маринованный – 1 шт.
- Консервированный горошек – 1 б
- Майонез
Способ приготовления:
1. Язык отварите, порежьте брусочками вместе с солеными огурцами.
2. Лук замаринуйте.
3. Яйца натрите.
4. Все смешайте, заправьте майонезом и перемешайте.
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