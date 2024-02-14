Вареный язык может быть прекрасной альтернативой мясу для приготовления вкусных салатов и закусок. Он хорошо сочетается со свежими и вареными овощами, а также соусами и зеленью.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из языка, с горошком, солеными огурцами и майонезом.

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Ингредиенты:

Язык свиной – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Огурцы соленые – 2 шт.

Лук маринованный – 1 шт.

Консервированный горошек – 1 б

Майонез

Способ приготовления:

1. Язык отварите, порежьте брусочками вместе с солеными огурцами.

2. Лук замаринуйте.

3. Яйца натрите.

4. Все смешайте, заправьте майонезом и перемешайте.

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