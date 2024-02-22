Легкий салат по-азиатски: из чего приготовить пикантный салат

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, идеальным вариантом для этого будут сезонные овощи, а для более сытного варианта добавьте морепродукты, мясо, печень.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного салата в азиатском стиле.

Ингредиенты:

Мед – 2 ст. л.

Куриное филе – 1 шт.

Горчица – 2 ст. л.

Чеснок – 3-4 зуб.

Растительное масло и сливочное

Помидоры черри – 200 г

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Лимон – 0,5 шт.

Листья салата или молодая капуста – 400 г

Перец красный сладкий – 1 шт.

Соль и перец – по вкусу

Зеленый лук – 2-3 стебля

Морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте и замаринуйте филе в смесь из меда, горчицы, чеснока, лимонного сока и растительного масла. Обжарьте и порежьте.

2. Порежьте мелко овощи.

3. Смешайте горчицу, мед.

4. Выложите на блюдо овощи, сверху мясо и полейте соусом.

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