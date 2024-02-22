Легкий салат по-азиатски: из чего приготовить пикантный салат

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, идеальным вариантом для этого будут сезонные овощи, а для более сытного варианта добавьте морепродукты, мясо, печень. 

Вкусный салат

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного салата в азиатском стиле. 

Ингредиенты: 

  • Мед – 2 ст. л. 
  • Куриное филе – 1 шт. 
  • Горчица – 2 ст. л. 
  • Чеснок – 3-4 зуб. 
  • Растительное масло и сливочное 
  • Помидоры черри – 200 г
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  • Лимон – 0,5 шт. 
  • Листья салата или молодая капуста – 400 г
  • Перец красный сладкий – 1 шт.
  • Соль и перец –  по вкусу 
  • Зеленый лук – 2-3 стебля 
  • Морковь – 1 шт. 

Способ приготовления: 

1. Порежьте и замаринуйте филе в смесь из меда, горчицы, чеснока, лимонного сока и растительного масла. Обжарьте и порежьте. 

Маринованое филе

2. Порежьте мелко овощи.

Свежие овощи

3. Смешайте горчицу, мед. 

Соус для салата

4. Выложите на блюдо овощи, сверху мясо и полейте соусом.

Готовый салат

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