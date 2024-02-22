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Легкий салат по-азиатски: из чего приготовить пикантный салат
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, идеальным вариантом для этого будут сезонные овощи, а для более сытного варианта добавьте морепродукты, мясо, печень.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного салата в азиатском стиле.
Ингредиенты:
- Мед – 2 ст. л.
- Куриное филе – 1 шт.
- Горчица – 2 ст. л.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Растительное масло и сливочное
- Помидоры черри – 200 г
- Лимон – 0,5 шт.
- Листья салата или молодая капуста – 400 г
- Перец красный сладкий – 1 шт.
- Соль и перец – по вкусу
- Зеленый лук – 2-3 стебля
- Морковь – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Порежьте и замаринуйте филе в смесь из меда, горчицы, чеснока, лимонного сока и растительного масла. Обжарьте и порежьте.
2. Порежьте мелко овощи.
3. Смешайте горчицу, мед.
4. Выложите на блюдо овощи, сверху мясо и полейте соусом.
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