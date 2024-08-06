Для того, чтобы приготовить легкий и питательный салат без майонеза, можно использовать тунец и фету. Также добавьте сезонные овощи и зелень. Такое блюдо точно не навредит фигуре, и вы не будете ощущать тяжесть.

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Идея приготовления легкого салата с консервированным тунцом и фетой опубликована на странице фудблогерв Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Чтобы лук не был горьким и очень жгучим его можно замариновать.

Ингредиенты:

салатная зелень

помидор

красный лук

перепелиные яйца – 15 шт. (отварные)

консервированный тунец – 130 г

фета – 200 г

сахар – 1 ч.л.

яблочный уксус – 2 ч.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Замариновать лук: порезать его полукольцами.

3. Выложить в тарелку.

4. Добавить соль, перец, сахар, яблочный уксус.

5. Перемешать и отставить.

6. Салатную зелень выложить в глубокую тарелку.

7. Добавить порезанный кубиком помидор, сваренные перепелиные яйца разрезанные пополам.

8. Выложить консервированный тунец и замаринованный лук.

9. Фету нарезаем и выкладываем на салат.

10. Можно перемешать все ингредиенты между собой или подавать так.

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