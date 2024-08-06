Легкий салат с консервированным тунцом и фетой: добавьте сезонные овощи
Для того, чтобы приготовить легкий и питательный салат без майонеза, можно использовать тунец и фету. Также добавьте сезонные овощи и зелень. Такое блюдо точно не навредит фигуре, и вы не будете ощущать тяжесть.
Идея приготовления легкого салата с консервированным тунцом и фетой опубликована на странице фудблогерв Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Чтобы лук не был горьким и очень жгучим его можно замариновать.
Ингредиенты:
- салатная зелень
- помидор
- красный лук
- перепелиные яйца – 15 шт. (отварные)
- консервированный тунец – 130 г
- фета – 200 г
- сахар – 1 ч.л.
- яблочный уксус – 2 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Замариновать лук: порезать его полукольцами.
3. Выложить в тарелку.
4. Добавить соль, перец, сахар, яблочный уксус.
5. Перемешать и отставить.
6. Салатную зелень выложить в глубокую тарелку.
7. Добавить порезанный кубиком помидор, сваренные перепелиные яйца разрезанные пополам.
8. Выложить консервированный тунец и замаринованный лук.
9. Фету нарезаем и выкладываем на салат.
10. Можно перемешать все ингредиенты между собой или подавать так.
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