Такойсалат достаточно сытный, но. при этом, легок. Все потому, что в его основе креветки. А вместо растительного масла, майонеза или сметаны очень вкусно будет сделать ореховую заправку.

Идея приготовления легкого салата с креветками и ореховой заправкой опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Вкус блюда вас приятно удивит.

Ингредиенты на 4 порции:

салатная смесь с рукколой – 200 г

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креветки – 300 г (очищенные и размороженные)

небольшие апельсины – 2 шт

мини-моцарелла в рассоле – 200 г

Ингредиенты для соуса:

соевый соус – 50 мл.

бальзамический уксус – 20 мл.

масло – 40 мл.

очищенный миндаль или кешью – 50 г

сахарная пудра – 20 г

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Для заправки все ингредиенты поместить в чашу блендера.

2. Сбить до однородности.

3. Креветки разморозить, очистить, удалить внутренности.

4. Очищенные креветки поджарить на сковороде из 1 ст.л. растительного масла по 1 минуте с обеих сторон.

5. Апельсин почистить так, чтобы не было белой пленки.

6. В тарелку выложить помытые и просушенные листья салата, сыр, апельсины и креветки, перемешать.

7. Непосредственно перед подачей заправить соусом и снова перемешать.

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