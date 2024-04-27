Легкий салат с креветками и ореховой заправкой: как приготовить эффектную закуску к праздничному столу
Такойсалат достаточно сытный, но. при этом, легок. Все потому, что в его основе креветки. А вместо растительного масла, майонеза или сметаны очень вкусно будет сделать ореховую заправку.
Идея приготовления легкого салата с креветками и ореховой заправкой опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Вкус блюда вас приятно удивит.
Ингредиенты на 4 порции:
- салатная смесь с рукколой – 200 г
- креветки – 300 г (очищенные и размороженные)
- небольшие апельсины – 2 шт
- мини-моцарелла в рассоле – 200 г
Ингредиенты для соуса:
- соевый соус – 50 мл.
- бальзамический уксус – 20 мл.
- масло – 40 мл.
- очищенный миндаль или кешью – 50 г
- сахарная пудра – 20 г
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Для заправки все ингредиенты поместить в чашу блендера.
2. Сбить до однородности.
3. Креветки разморозить, очистить, удалить внутренности.
4. Очищенные креветки поджарить на сковороде из 1 ст.л. растительного масла по 1 минуте с обеих сторон.
5. Апельсин почистить так, чтобы не было белой пленки.
6. В тарелку выложить помытые и просушенные листья салата, сыр, апельсины и креветки, перемешать.
7. Непосредственно перед подачей заправить соусом и снова перемешать.
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