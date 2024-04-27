Легкий салат с креветками и ореховой заправкой: как приготовить эффектную закуску к праздничному столу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
27
Легкий салат с креветками и ореховой заправкой: как приготовить эффектную закуску к праздничному столу

Такойсалат достаточно сытный, но. при этом, легок. Все потому, что в его основе креветки. А вместо растительного масла, майонеза или сметаны очень вкусно будет сделать ореховую заправку.

Идея приготовления легкого салата с креветками и ореховой заправкой опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Вкус блюда вас приятно удивит.

Легкий салат с креветками и ореховой заправкой: как приготовить эффектную закуску к праздничному столу

Ингредиенты на 4 порции:

  • салатная смесь с рукколой – 200 г
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  • креветки – 300 г (очищенные и размороженные)
  • небольшие апельсины – 2 шт
  • мини-моцарелла в рассоле – 200 г

Ингредиенты для соуса:

  • соевый соус – 50 мл.
  • бальзамический уксус – 20 мл.
  • масло – 40 мл.
  • очищенный миндаль или кешью – 50 г
  • сахарная пудра – 20 г
  • чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

Легкий салат с креветками и ореховой заправкой: как приготовить эффектную закуску к праздничному столу

1. Для заправки все ингредиенты поместить в чашу блендера.

2. Сбить до однородности.

Легкий салат с креветками и ореховой заправкой: как приготовить эффектную закуску к праздничному столу

3. Креветки разморозить, очистить, удалить внутренности.

4. Очищенные креветки поджарить на сковороде из 1 ст.л. растительного масла по 1 минуте с обеих сторон.

Легкий салат с креветками и ореховой заправкой: как приготовить эффектную закуску к праздничному столу

5. Апельсин почистить так, чтобы не было белой пленки.

Легкий салат с креветками и ореховой заправкой: как приготовить эффектную закуску к праздничному столу

6. В тарелку выложить помытые и просушенные листья салата, сыр, апельсины и креветки, перемешать.

7. Непосредственно перед подачей заправить соусом и снова перемешать.

Легкий салат с креветками и ореховой заправкой: как приготовить эффектную закуску к праздничному столу

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