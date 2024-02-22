Легкий салат с мидиями: какую заправку сделать, чтобы было еще вкуснее

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Легкий салат с мидиями: какую заправку сделать, чтобы было еще вкуснее

Легкий салат с мидиями – это блюдо, которое можно есть всегда. Оно прекрасно подойдет в качестве обеда или легкого ужина. Употреблять блюдо можно и тем, кто любит вкусно поесть, и тем, кто постоянно следит за своей фигурой.

Рецептом этого вкусного и универсального блюда поделилась фудблогер с ником alin_withkitchen. В Instagram она опубликовала рецепт, который точно понравится всем. Кстати, весь секрет в заправке.

Легкий салат с мидиями: какую заправку сделать, чтобы было еще вкуснее

Ингредиенты для салата

  • Зелень салата
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  • Маринованные мидии – 300 гр
  • Помидор – 1 шт
  • Вареное яйцо – 3 шт

Ингредиенты для заправки

  • Французская горчица – 1 ч.л.
  • Соевый соус – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Сок лайма или лимона – 1 ч.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Зелень выкладываем на тарелку, сверху ставим нарезанные помидор и яйцо.

Легкий салат с мидиями: какую заправку сделать, чтобы было еще вкуснее

2. Добавляем маринованные мидии.

Легкий салат с мидиями: какую заправку сделать, чтобы было еще вкуснее

3. Переходим к приготовлению соуса, все ингредиенты смешиваем между собой, поливаем салат. Сверху по желанию поливаем бальзамическим соусом.

Легкий салат с мидиями: какую заправку сделать, чтобы было еще вкуснее

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