Легкий салат с мидиями – это блюдо, которое можно есть всегда. Оно прекрасно подойдет в качестве обеда или легкого ужина. Употреблять блюдо можно и тем, кто любит вкусно поесть, и тем, кто постоянно следит за своей фигурой.

Рецептом этого вкусного и универсального блюда поделилась фудблогер с ником alin_withkitchen. В Instagram она опубликовала рецепт, который точно понравится всем. Кстати, весь секрет в заправке.

Ингредиенты для салата

Зелень салата

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Маринованные мидии – 300 гр

Помидор – 1 шт

Вареное яйцо – 3 шт

Ингредиенты для заправки

Французская горчица – 1 ч.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Сок лайма или лимона – 1 ч.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Зелень выкладываем на тарелку, сверху ставим нарезанные помидор и яйцо.

2. Добавляем маринованные мидии.

3. Переходим к приготовлению соуса, все ингредиенты смешиваем между собой, поливаем салат. Сверху по желанию поливаем бальзамическим соусом.

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