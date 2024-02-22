Легкий салат с мидиями: какую заправку сделать, чтобы было еще вкуснее
Легкий салат с мидиями – это блюдо, которое можно есть всегда. Оно прекрасно подойдет в качестве обеда или легкого ужина. Употреблять блюдо можно и тем, кто любит вкусно поесть, и тем, кто постоянно следит за своей фигурой.
Рецептом этого вкусного и универсального блюда поделилась фудблогер с ником alin_withkitchen. В Instagram она опубликовала рецепт, который точно понравится всем. Кстати, весь секрет в заправке.
Ингредиенты для салата
- Зелень салата
- Маринованные мидии – 300 гр
- Помидор – 1 шт
- Вареное яйцо – 3 шт
Ингредиенты для заправки
- Французская горчица – 1 ч.л.
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Сок лайма или лимона – 1 ч.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления
1.Зелень выкладываем на тарелку, сверху ставим нарезанные помидор и яйцо.
2. Добавляем маринованные мидии.
3. Переходим к приготовлению соуса, все ингредиенты смешиваем между собой, поливаем салат. Сверху по желанию поливаем бальзамическим соусом.
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