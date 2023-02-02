Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления легких и вкусных салатов. Она прекрасно сочетается с рыбой, курицей, зеленью, сыром, яйцами, кукурузой и любыми соусами.

Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата с пекинской капустой, яйцами и огурцами. В качестве заправки используется обычный майонез.

Ингредиенты:

пекинская капуста

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яйца

огурец

майонез + сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить и в готовом виде порезать кубиками.

2. Нарезать огурцы.

3. Нашинковать капусту. Смешать все порезанные ингредиенты.

4. Майонез смешать с сушеным чесноком. Заправить салат.

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