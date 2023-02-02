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Легкий салат с пекинской капустой и майонезом: блюдо на каждый день
Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления легких и вкусных салатов. Она прекрасно сочетается с рыбой, курицей, зеленью, сыром, яйцами, кукурузой и любыми соусами.
Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата с пекинской капустой, яйцами и огурцами. В качестве заправки используется обычный майонез.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- яйца
- огурец
- майонез + сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Яйца предварительно отварить и в готовом виде порезать кубиками.
2. Нарезать огурцы.
3. Нашинковать капусту. Смешать все порезанные ингредиенты.
4. Майонез смешать с сушеным чесноком. Заправить салат.
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