Тунец – это очень полезная и вкусная рыба, которая удачно сочетается с овощами, авокадо, яйцами, рукколой, сыром фетой и зеленью. Из нее можно готовить бюджетные салаты, намазки и закуски.

Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата с тунцом без майонеза.

Ингредиенты:

листья салата

кукуруза консервированная – 2 ст. л.

яйца – 3 шт

помидоры – 150 г

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тунец – 160 г

маслины – 0,5 б

красный лук

Заправка:

оливковое масло – 2 ст. л.

соевый соус – 1 ст. л.

дижонская горчица – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и порезать дольками. Также порезать дольками помидоры.

2. На дно тарелки выложить листья салата, сверху посыпать кукурузой, выложить яйца и помидоры.

3. С консервированного тунца слить сок или масло, выложить на тарелку.

4. Порезать кольцами лук и выложить на тарелку. Также выложить маслины.

5. Для заправки смешать растительное масло, соевый соус, горчицу. Полить салат.

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