Легкий салат с тунцом: рецепт самой вкусной заправки без майонеза
Тунец – это очень полезная и вкусная рыба, которая удачно сочетается с овощами, авокадо, яйцами, рукколой, сыром фетой и зеленью. Из нее можно готовить бюджетные салаты, намазки и закуски.
Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата с тунцом без майонеза.
Ингредиенты:
- листья салата
- кукуруза консервированная – 2 ст. л.
- яйца – 3 шт
- помидоры – 150 г
- тунец – 160 г
- маслины – 0,5 б
- красный лук
Заправка:
- оливковое масло – 2 ст. л.
- соевый соус – 1 ст. л.
- дижонская горчица – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и порезать дольками. Также порезать дольками помидоры.
2. На дно тарелки выложить листья салата, сверху посыпать кукурузой, выложить яйца и помидоры.
3. С консервированного тунца слить сок или масло, выложить на тарелку.
4. Порезать кольцами лук и выложить на тарелку. Также выложить маслины.
5. Для заправки смешать растительное масло, соевый соус, горчицу. Полить салат.
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