Легкий салат с тунцом: рецепт самой вкусной заправки без майонеза

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Легкий салат с тунцом: рецепт самой вкусной заправки без майонеза

Тунец – это очень полезная и вкусная рыба, которая удачно сочетается с овощами, авокадо, яйцами, рукколой, сыром фетой и зеленью. Из нее можно готовить бюджетные салаты, намазки и закуски.

Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата с тунцом без майонеза.

Рецепт салата с тунцом без майонеза

Ингредиенты:

  • листья салата
  • кукуруза консервированная – 2 ст. л.
  • яйца – 3 шт
  • помидоры – 150 г
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  • тунец – 160 г
  • маслины – 0,5 б
  • красный лук

Заправка:

  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • дижонская горчица – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и порезать дольками. Также порезать дольками помидоры.

2. На дно тарелки выложить листья салата, сверху посыпать кукурузой, выложить яйца и помидоры.

Как приготовить салат с тунцом

3. С консервированного тунца слить сок или масло, выложить на тарелку.

4. Порезать кольцами лук и выложить на тарелку. Также выложить маслины.

Легкий салат без майонеза

5. Для заправки смешать растительное масло, соевый соус, горчицу. Полить салат.

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