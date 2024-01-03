Легкий салат с утиной грудкой и зеленью от Юлии Олефир: готовится без майонеза
Мясо, которое идеально подходит для приготовления легкого салата – это утиная грудка. Она очень нежная, сочная и сытная. Блюдо можно заправить просто оливковым маслом, а также добавить соус на основе белого вина и апельсинов.
Идеей приготовления салата с утиной грудкой поделилась блогерша и детская писательница Юлия Олифер (yuolefir) на своей странице в Instagram. Грудку нужно просто поджарить на сковороде.
Ингредиенты:
- утиная грудка
- смесь салатная
- 1-2 мандарина
Ингредиенты для соуса:
- 1 апельсин
- 20 г белого вина
- 1 ложка меда
Ингредиенты для заправки:
- соль/перец
- оливковое масло
- сок 1/4 лимона
Способ приготовления:
1. На кожуре комья сделать надрезы крестиком (это чтобы хорошо получился лишний жир).
2. Посолить и поперчить.
3. На сухую хорошо разогретую сковороду положить шкуркой вниз и хорошо пожарить.
4. Если жира будет очень много – лишний нужно убрать.
5. Когда кожура хорошо поджарилась – перевернуть и жарить еще 3-4 минуты.
6. Затем грудку завернуть в фольгу и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
7. Тем временем приготовить салатную смесь, посолить, поперчить, добавить оливковое масло и немного сока лимона.
8. Выкладываем на тарелку.
9. Приготовить соус в сковороде из-под жарки грудки, убрав излишний жир: сок одного апельсина, апельсиновая цедра, 20 г белого вина и столовая ложка меда.
10. Нарезать грудку, выложить на зелень, полить соусом, добавить мандарин (или апельсин).
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