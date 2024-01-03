Мясо, которое идеально подходит для приготовления легкого салата – это утиная грудка. Она очень нежная, сочная и сытная. Блюдо можно заправить просто оливковым маслом, а также добавить соус на основе белого вина и апельсинов.

Идеей приготовления салата с утиной грудкой поделилась блогерша и детская писательница Юлия Олифер (yuolefir) на своей странице в Instagram. Грудку нужно просто поджарить на сковороде.

Ингредиенты:

утиная грудка

смесь салатная

1-2 мандарина

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Ингредиенты для соуса:

1 апельсин

20 г белого вина

1 ложка меда

Ингредиенты для заправки:

соль/перец

оливковое масло

сок 1/4 лимона

Способ приготовления:

1. На кожуре комья сделать надрезы крестиком (это чтобы хорошо получился лишний жир).

2. Посолить и поперчить.

3. На сухую хорошо разогретую сковороду положить шкуркой вниз и хорошо пожарить.

4. Если жира будет очень много – лишний нужно убрать.

5. Когда кожура хорошо поджарилась – перевернуть и жарить еще 3-4 минуты.

6. Затем грудку завернуть в фольгу и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

7. Тем временем приготовить салатную смесь, посолить, поперчить, добавить оливковое масло и немного сока лимона.

8. Выкладываем на тарелку.

9. Приготовить соус в сковороде из-под жарки грудки, убрав излишний жир: сок одного апельсина, апельсиновая цедра, 20 г белого вина и столовая ложка меда.

10. Нарезать грудку, выложить на зелень, полить соусом, добавить мандарин (или апельсин).

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