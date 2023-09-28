Легкий салат со свеклой, фетой и орехами за 5 минут: блюдо на каждый день

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Легкий салат со свеклой, фетой и орехами за 5 минут: блюдо на каждый день

Свекла – это ингредиент не только для борща, но и для вкусного, диетического и полезного салата. Следует отметить, что продукт прекрасно сочетается с солеными огурцами, черносливом, сыром и даже селедкой. В то же время заправка может быть разной: от оливкового масла до майонеза.

Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата со свеклой и фетой без майонеза.

Салат со свеклой, фетой и орехами без майонеза

Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт
  • сыр фета – 100г
  • масло растительное – 1 ст. л.
  • перец, соль, петрушка
  • грецкие орехи (или арахис) – 30 г
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить свеклу, а именно отварить или запечь ее до готовности. В готовом виде порезать овощи кубиками.

Рецепты приготовления из свеклы

2. Также подрезать кубиками фету.

3. Измельчить орехи и петрушку.

Салат из свеклы и феты без майонеза

4. Смешать свеклу, фету, орехи, полить растительным или оливковым маслом, посыпать перцем и перемешать солью. Перед подачей посыпать петрушкой. Приятного аппетита!

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