Легкий салат со свеклой, фетой и орехами за 5 минут: блюдо на каждый день
Свекла – это ингредиент не только для борща, но и для вкусного, диетического и полезного салата. Следует отметить, что продукт прекрасно сочетается с солеными огурцами, черносливом, сыром и даже селедкой. В то же время заправка может быть разной: от оливкового масла до майонеза.
Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого салата со свеклой и фетой без майонеза.
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт
- сыр фета – 100г
- масло растительное – 1 ст. л.
- перец, соль, петрушка
- грецкие орехи (или арахис) – 30 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить свеклу, а именно отварить или запечь ее до готовности. В готовом виде порезать овощи кубиками.
2. Также подрезать кубиками фету.
3. Измельчить орехи и петрушку.
4. Смешать свеклу, фету, орехи, полить растительным или оливковым маслом, посыпать перцем и перемешать солью. Перед подачей посыпать петрушкой. Приятного аппетита!
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