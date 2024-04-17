Легкий салат "Вечерний" с овощами и курицей: точно не навредит фигуре
Вечером не стоит есть жирную и тяжелую пищу, чтобы иметь хорошее самочувствие. Поэтому лучше всего выбрать легкие салаты. Совместите свежие овощи, а также отварное мясо.
Идея приготовления легкого салата "Вечерний" опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_fit) в Instagram. Вы справитесь с таким блюдом достаточно быстро.
Ингредиенты:
- огурец – 200 г
- вареное куриное филе – 200 г
- вареные яйца – 3 шт.
- кукуруза – 120 г
- маринованный лук – 50-80 г
- соль, перец
- сметана и майонез – по 1 ст.л.
Ингредиенты маринада для лука:
- уксус – 2 ст.л.
- соль и сахар – по 0.5 ч.л.
- горячая вода
Способ приготовления:
1. Лук нарезать.
2. Добавить сахар, соль, уксус (вкуснее яблочный или винный).
3. Залить кипятком.
4. Дать постоять не менее 15 минут, но чем дольше – тем лучше.
5. В тарелку положить нарезанные кубиком вареные яйца, вареное филе, огурчики, кукурузу, добавить маринованный лук.
6. Заправить сметаной и майонезом.
7. Добавить соль и перец.
8. Хорошо перемешать.
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