Легкий салат "Вечерний" с овощами и курицей: точно не навредит фигуре

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
75
Легкий салат 'Вечерний' с овощами и курицей: точно не навредит фигуре

Вечером не стоит есть жирную и тяжелую пищу, чтобы иметь хорошее самочувствие. Поэтому лучше всего выбрать легкие салаты. Совместите свежие овощи, а также отварное мясо.

Идея приготовления легкого салата "Вечерний" опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_fit) в Instagram. Вы справитесь с таким блюдом достаточно быстро.

Легкий салат ''Вечерний'' с овощами и курицей: точно не навредит фигуре

Ингредиенты:

  • огурец – 200 г
  • вареное куриное филе – 200 г
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  • вареные яйца – 3 шт.
  • кукуруза – 120 г
  • маринованный лук – 50-80 г
  • соль, перец
  • сметана и майонез – по 1 ст.л.

Ингредиенты маринада для лука:

  • уксус – 2 ст.л.
  • соль и сахар – по 0.5 ч.л.
  • горячая вода

Способ приготовления:

Легкий салат ''Вечерний'' с овощами и курицей: точно не навредит фигуре

1. Лук нарезать.

2. Добавить сахар, соль, уксус (вкуснее яблочный или винный).

Легкий салат ''Вечерний'' с овощами и курицей: точно не навредит фигуре

3. Залить кипятком.

4. Дать постоять не менее 15 минут, но чем дольше – тем лучше.

Легкий салат ''Вечерний'' с овощами и курицей: точно не навредит фигуре

5. В тарелку положить нарезанные кубиком вареные яйца, вареное филе, огурчики, кукурузу, добавить маринованный лук.

Легкий салат ''Вечерний'' с овощами и курицей: точно не навредит фигуре

6. Заправить сметаной и майонезом.

7. Добавить соль и перец.

Легкий салат ''Вечерний'' с овощами и курицей: точно не навредит фигуре

8. Хорошо перемешать.

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