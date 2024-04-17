Вечером не стоит есть жирную и тяжелую пищу, чтобы иметь хорошее самочувствие. Поэтому лучше всего выбрать легкие салаты. Совместите свежие овощи, а также отварное мясо.

Идея приготовления легкого салата "Вечерний" опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_fit) в Instagram. Вы справитесь с таким блюдом достаточно быстро.

Ингредиенты:

огурец – 200 г

вареное куриное филе – 200 г

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вареные яйца – 3 шт.

кукуруза – 120 г

маринованный лук – 50-80 г

соль, перец

сметана и майонез – по 1 ст.л.

Ингредиенты маринада для лука:

уксус – 2 ст.л.

соль и сахар – по 0.5 ч.л.

горячая вода

Способ приготовления:

1. Лук нарезать.

2. Добавить сахар, соль, уксус (вкуснее яблочный или винный).

3. Залить кипятком.

4. Дать постоять не менее 15 минут, но чем дольше – тем лучше.

5. В тарелку положить нарезанные кубиком вареные яйца, вареное филе, огурчики, кукурузу, добавить маринованный лук.

6. Заправить сметаной и майонезом.

7. Добавить соль и перец.

8. Хорошо перемешать.

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