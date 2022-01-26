Легкий шоколадный десерт без выпечки: элементарная альтернатива сладкой колбасе

Такой десерт готовится быстрее любых тортов и даже знаменитой шоколадной колбасы. В основе молочно-шоколадная масса, которая держит форму с помощью обычного пакета из-под молока или кефира. Всего несколько простых манипуляций, совсем чуть-чуть времени – и вы получите нереально вкусное и сладкое дополнение к любимым согревающим напиткам.

Идея опубликована на странице recepty_kulinar в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 400 мл + 100 мл

сахар – 100 г

соль – 1 щепотка

какао – порошок – 30 г (2 ст.л.)

шоколад черный – 90 г. (1 плитка).

агар агар – 10 г (2 ч.л.) + 30 мл воды

какао для украшения

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Способ приготовления:

1. Молоко вылить в кастрюлю.

2. В него добавить 100 г сахара и 1/4 ч.л. соли.

3. Подогреть на среднем огне.

4. В 100 мл. молока добавить 2 ст.л. какао и хорошо размешать.

5. Уложить черный шоколад.

6. Агар агар растворить в воде.

7. Вылить его в шоколадную смесь.

8. Довести до кипения.

9. В подготовленную пачку из-под молока или сока вылить шоколадную массу.

10. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

11. Посыпать какао

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