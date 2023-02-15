Легкий сырный суп с фрикадельками: как быстро приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,7 т.
Рецепт сырного супа с фрикадельками

Супы – идеальное блюдо как для завтрака, так и для обеда, ужина. Готовить их можно из разных овощей, зелени, твердого сыра, с мясом, рыбой и морепродуктами. 

Сырный суп с фрикадельками

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного супа с плавленным сыром, луком и куриным фаршем. 

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • Фарш куриный (или другой) – 450 г
  • Картофель – 4 шт.
  • Сыр плавленый – 3 шт.
  • Вермишель – 90 г
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Смесь перцев, молотый перец, лавровый лист, соль – по вкусу 
  • Укроп – зелень
  • Вода – 2,3 л

Способ приготовления:

1. Плавленные сырки положите в морозилку. 

Плавленный сыр 

2. Мелко нарежьте лук и обжарьте 5 минут и переложите на тарелку. Обжарьте натертую морковь 5 минут. 

Лук для супа

3. В фарш добавьте яйцо, половину обжаренного лука, специи, соль и тщательно перемешайте. Смочите руки водой и сформируйте фрикадельки.

Мясные фрикадельки для супа

5. Оставшийся лук и морковь залейте водой и доведите до кипения. Отправьте фрикадельки в кипящую воду, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 7 минут. 

Лук и морковь для супа 

6. Картофель нарежьте кубиками и добавьте в воду, туда же добавьте лавровый лист, смесь перцев и соль, варите 15 минут. После всыпьте вермишель и варите на небольшом огне 3 минуты.

Приготовление супа

7. Сыр достаньте из морозилки и натрите на крупной терке, добавьте в суп, все тщательно перемешайте и варите еще 3 минуты.

Сырный суп

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