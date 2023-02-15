Сырный суп с фрикадельками

Супы – идеальное блюдо как для завтрака, так и для обеда, ужина. Готовить их можно из разных овощей, зелени, твердого сыра, с мясом, рыбой и морепродуктами.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного супа с плавленным сыром, луком и куриным фаршем.

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Ингредиенты:

Фарш куриный (или другой) – 450 г

Картофель – 4 шт.

Сыр плавленый – 3 шт.

Вермишель – 90 г

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Смесь перцев, молотый перец, лавровый лист, соль – по вкусу

Укроп – зелень

Вода – 2,3 л

Способ приготовления:

1. Плавленные сырки положите в морозилку.

2. Мелко нарежьте лук и обжарьте 5 минут и переложите на тарелку. Обжарьте натертую морковь 5 минут.

3. В фарш добавьте яйцо, половину обжаренного лука, специи, соль и тщательно перемешайте. Смочите руки водой и сформируйте фрикадельки.

5. Оставшийся лук и морковь залейте водой и доведите до кипения. Отправьте фрикадельки в кипящую воду, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 7 минут.

6. Картофель нарежьте кубиками и добавьте в воду, туда же добавьте лавровый лист, смесь перцев и соль, варите 15 минут. После всыпьте вермишель и варите на небольшом огне 3 минуты.

7. Сыр достаньте из морозилки и натрите на крупной терке, добавьте в суп, все тщательно перемешайте и варите еще 3 минуты.

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