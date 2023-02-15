Легкий сырный суп с фрикадельками: как быстро приготовить вкусное блюдо
Супы – идеальное блюдо как для завтрака, так и для обеда, ужина. Готовить их можно из разных овощей, зелени, твердого сыра, с мясом, рыбой и морепродуктами.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного супа с плавленным сыром, луком и куриным фаршем.
Ингредиенты:
- Фарш куриный (или другой) – 450 г
- Картофель – 4 шт.
- Сыр плавленый – 3 шт.
- Вермишель – 90 г
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Смесь перцев, молотый перец, лавровый лист, соль – по вкусу
- Укроп – зелень
- Вода – 2,3 л
Способ приготовления:
1. Плавленные сырки положите в морозилку.
2. Мелко нарежьте лук и обжарьте 5 минут и переложите на тарелку. Обжарьте натертую морковь 5 минут.
3. В фарш добавьте яйцо, половину обжаренного лука, специи, соль и тщательно перемешайте. Смочите руки водой и сформируйте фрикадельки.
5. Оставшийся лук и морковь залейте водой и доведите до кипения. Отправьте фрикадельки в кипящую воду, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 7 минут.
6. Картофель нарежьте кубиками и добавьте в воду, туда же добавьте лавровый лист, смесь перцев и соль, варите 15 минут. После всыпьте вермишель и варите на небольшом огне 3 минуты.
7. Сыр достаньте из морозилки и натрите на крупной терке, добавьте в суп, все тщательно перемешайте и варите еще 3 минуты.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: