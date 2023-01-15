Легкий сырный суп за 30 минут: как приготовить вкусное первое блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Легкий сырный суп за 30 минут: как приготовить вкусное первое блюдо

Сырный суп – легкое и простое в приготовлении блюдо для обеда, в основе которого плавленый или твердый сыр. Первое блюдо часто дополняют мясом, грибами, колбасками и даже фрикадельками. Суп обладает приятной сливочной консистенцией и нежным вкусом.

Фудблогер Яна Билык (ioannazinkova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сырного супа с плавленым сыром и мясом.

Рецепт сырного супа из плавленых сырков

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт
  • вода – 2 л
  • лук – 0,5 шт
  • морковь – 1 шт
  • копченая четвертинка курицы – 1 шт
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  • яйца вареные – 1-2 шт
  • плавленый сыр
  • зелень
  • масло для жарки – 1 ст. л.
  • соль, перец
Сырный суп из плавленых сырков

Способ приготовления:

1. Нарезать картофель кубиками, залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения.

2. Отделить мясо от костей и порезать не большими кубиками, добавить в картофель.

3. Нарезать лук и натереть морковь на терке. Обжарить вместе до мягкости, после чего добавить соль и специи. Готовую зажарку добавить в кастрюлю. Дать оставить 10-15 минут на слабом огне.

Как правильно сварить вкусный суп

4. Яйца порезать или размять вилкой, добавить в суп.

5. Одновременно с яйцами добавить плавленый сыр, перемешать, чтобы он растаял. Довести до кипения.

Сырный суп для обеда

6. В конце добавить зелень.

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