Сырный суп – легкое и простое в приготовлении блюдо для обеда, в основе которого плавленый или твердый сыр. Первое блюдо часто дополняют мясом, грибами, колбасками и даже фрикадельками. Суп обладает приятной сливочной консистенцией и нежным вкусом.

Фудблогер Яна Билык (ioannazinkova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сырного супа с плавленым сыром и мясом.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт

вода – 2 л

лук – 0,5 шт

морковь – 1 шт

копченая четвертинка курицы – 1 шт

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яйца вареные – 1-2 шт

плавленый сыр

зелень

масло для жарки – 1 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезать картофель кубиками, залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения.

2. Отделить мясо от костей и порезать не большими кубиками, добавить в картофель.

3. Нарезать лук и натереть морковь на терке. Обжарить вместе до мягкости, после чего добавить соль и специи. Готовую зажарку добавить в кастрюлю. Дать оставить 10-15 минут на слабом огне.

4. Яйца порезать или размять вилкой, добавить в суп.

5. Одновременно с яйцами добавить плавленый сыр, перемешать, чтобы он растаял. Довести до кипения.

6. В конце добавить зелень.

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