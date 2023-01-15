Легкий сырный суп за 30 минут: как приготовить вкусное первое блюдо
Сырный суп – легкое и простое в приготовлении блюдо для обеда, в основе которого плавленый или твердый сыр. Первое блюдо часто дополняют мясом, грибами, колбасками и даже фрикадельками. Суп обладает приятной сливочной консистенцией и нежным вкусом.
Фудблогер Яна Билык (ioannazinkova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сырного супа с плавленым сыром и мясом.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт
- вода – 2 л
- лук – 0,5 шт
- морковь – 1 шт
- копченая четвертинка курицы – 1 шт
- яйца вареные – 1-2 шт
- плавленый сыр
- зелень
- масло для жарки – 1 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарезать картофель кубиками, залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения.
2. Отделить мясо от костей и порезать не большими кубиками, добавить в картофель.
3. Нарезать лук и натереть морковь на терке. Обжарить вместе до мягкости, после чего добавить соль и специи. Готовую зажарку добавить в кастрюлю. Дать оставить 10-15 минут на слабом огне.
4. Яйца порезать или размять вилкой, добавить в суп.
5. Одновременно с яйцами добавить плавленый сыр, перемешать, чтобы он растаял. Довести до кипения.
6. В конце добавить зелень.
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