Легкий торт без теста и выпечки: делимся рецептом самого простого десерта
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт без теста, для основы можно использовать любое печенье, а для яркого вкуса – желе, сметану, фрукты, ягоды.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного торта без выпечки, основа которого – крекер, сметана и ягоды.
Ингредиенты:
- печенье крекер сливочный – 200 г
- сметана – 350 г
- желатин – 25 гр+125 мл холодной воды
- банан, персик, виноград (всего по 70 г)
- сгущенка – 300 мл
Способ приготовления:
1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 10 минут, чтобы он набух.
2. Далее растворите на небольшом огне, но не доводите до кипения. Дайте ему остыть до комнатной температуры.
3. Печенье поломайте, фрукты нарежьте и все смешайте.
4. Сметану перемешайте со сгущенкой, влейте желатин. Снова перемешайте и добавьте печенье и фрукты, хорошо перемешайте.
5. Форму застелите пищевой пленкой, вылейте смесь и поставьте в холодильник до полного застывания, на 3-4 часа.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: