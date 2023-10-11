Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий десерт без теста, для основы можно использовать любое печенье, а для яркого вкуса – желе, сметану, фрукты, ягоды.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного торта без выпечки, основа которого – крекер, сметана и ягоды.

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Ингредиенты:

печенье крекер сливочный – 200 г

сметана – 350 г

желатин – 25 гр+125 мл холодной воды

банан, персик, виноград (всего по 70 г)

сгущенка – 300 мл

Способ приготовления:

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 10 минут, чтобы он набух.

2. Далее растворите на небольшом огне, но не доводите до кипения. Дайте ему остыть до комнатной температуры.

3. Печенье поломайте, фрукты нарежьте и все смешайте.

4. Сметану перемешайте со сгущенкой, влейте желатин. Снова перемешайте и добавьте печенье и фрукты, хорошо перемешайте.

5. Форму застелите пищевой пленкой, вылейте смесь и поставьте в холодильник до полного застывания, на 3-4 часа.

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