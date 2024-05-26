Легкий цитрусовый чизкейк без выпечки: как приготовить идеальный летний десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Легкий цитрусовый чизкейк без выпечки: как приготовить идеальный летний десерт

Цитрусовые фрукты – это идеальное основание для освежающих летних десертов. Вместо разнообразных бисквитных тортов можно сделать вкусный чизкейк с апельсинами и желе. выпекать ничего не придется.

Идея приготовления летнего чизкейка без выпечки с цитрусами опубликована на странице фудблогера с ником foodblog_95 в Instagram. Десерт получается в меру сладким.

Легкий цитрусовый чизкейк без выпечки: как приготовить идеальный летний десерт

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 350 г
  • сметана – 250 г
  • сахар – 100 г
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  • ванилин или ванильный сахар
  • желатин – 25 г
  • вода – 150 мл.
  • апельсин – 2 шт.
  • желе – 2 пачки
  • кипятков – 600 мл.

Способ приготовления:

Легкий цитрусовый чизкейк без выпечки: как приготовить идеальный летний десерт

1. Желатин залить водой, отставить на 10 минут.

2. Нагреть в микроволновке.

3. Соединить в миске творог, сметану, сахар и ванилин.

Легкий цитрусовый чизкейк без выпечки: как приготовить идеальный летний десерт

4. С помощью блендера измельчить массу до однородности.

5. Долить желатин и снова взбить блендером.

Легкий цитрусовый чизкейк без выпечки: как приготовить идеальный летний десерт

6. Перелить эту массу в форму.

7. Поставить в холодильник до полного застывания.

8. Желе залить кипятком, тщательно перемешать.

Легкий цитрусовый чизкейк без выпечки: как приготовить идеальный летний десерт

9. Охладить до комнатной температуры.

10. Очищенный апельсин порезать на полкольца.

Легкий цитрусовый чизкейк без выпечки: как приготовить идеальный летний десерт

11. Выложить на творожный слой.

12. Залить желе так, чтобы оно покрыло только апельсин.

Легкий цитрусовый чизкейк без выпечки: как приготовить идеальный летний десерт

13. Это необходимо для того, чтоб фрукты не плавали в желе.

14. Поставить в холодильник до застывания.

Легкий цитрусовый чизкейк без выпечки: как приготовить идеальный летний десерт

15. Вылить все желе в форму и отправить снова в холодильник на 3-4 часа.

16. Снять разъемное кольцо, нарезать десерт на кусочки.

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