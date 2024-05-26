Цитрусовые фрукты – это идеальное основание для освежающих летних десертов. Вместо разнообразных бисквитных тортов можно сделать вкусный чизкейк с апельсинами и желе. выпекать ничего не придется.

Идея приготовления летнего чизкейка без выпечки с цитрусами опубликована на странице фудблогера с ником foodblog_95 в Instagram. Десерт получается в меру сладким.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 350 г

сметана – 250 г

сахар – 100 г

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ванилин или ванильный сахар

желатин – 25 г

вода – 150 мл.

апельсин – 2 шт.

желе – 2 пачки

кипятков – 600 мл.

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой, отставить на 10 минут.

2. Нагреть в микроволновке.

3. Соединить в миске творог, сметану, сахар и ванилин.

4. С помощью блендера измельчить массу до однородности.

5. Долить желатин и снова взбить блендером.

6. Перелить эту массу в форму.

7. Поставить в холодильник до полного застывания.

8. Желе залить кипятком, тщательно перемешать.

9. Охладить до комнатной температуры.

10. Очищенный апельсин порезать на полкольца.

11. Выложить на творожный слой.

12. Залить желе так, чтобы оно покрыло только апельсин.

13. Это необходимо для того, чтоб фрукты не плавали в желе.

14. Поставить в холодильник до застывания.

15. Вылить все желе в форму и отправить снова в холодильник на 3-4 часа.

16. Снять разъемное кольцо, нарезать десерт на кусочки.

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