Слойка с томатами и базиликом – быстрый способ перекуса в любое время. Комбинация сочных томатов и ароматного базилика создает непревзойденный вкус. В основе – сочные томаты, базилик, песто, сливочный сыр. Добавив хрустящее слоеное тесто, вы получите новый и оригинальный рецепт закуски.

Идея приготовления вкусной слойки с томатами и базиликом на обед опубликована на странице фудблогерки Натальи с ником @talli.sun в Instagram.

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Ингредиенты:

Слоеное тесто

Томаты

Сливочный творог – 150 г

Песто – 1-1,5 ст. л

Молоко – 2 ст. л

Базилик

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Тесто раскатываем 0,5-0,6 см, придаем ему удобную форму (можно вырезать круглую, можно сделать квадратную, прямоугольную, кому как нравится), делаем проколы вилкой и ставим в духовку 200 градусов, на 13-15 мин.

2. Смешиваем сливочный творог, песто, молоко (при желании можно перетереть блендером).

3. Достаем лепешку из духовки, смазываем ее и выкладываем нарезанные помидоры. Солим, перчим, посыпаем измельченным базиликом, поливаем оливковым маслом.

4. Возвращаем в духовку и готовим еще 20-25 мин.

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