Легкий вариант для вкусного обеда: рецепт слойки с томатами и базиликом
Слойка с томатами и базиликом – быстрый способ перекуса в любое время. Комбинация сочных томатов и ароматного базилика создает непревзойденный вкус. В основе – сочные томаты, базилик, песто, сливочный сыр. Добавив хрустящее слоеное тесто, вы получите новый и оригинальный рецепт закуски.
Идея приготовления вкусной слойки с томатами и базиликом на обед опубликована на странице фудблогерки Натальи с ником @talli.sun в Instagram.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто
- Томаты
- Сливочный творог – 150 г
- Песто – 1-1,5 ст. л
- Молоко – 2 ст. л
- Базилик
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Тесто раскатываем 0,5-0,6 см, придаем ему удобную форму (можно вырезать круглую, можно сделать квадратную, прямоугольную, кому как нравится), делаем проколы вилкой и ставим в духовку 200 градусов, на 13-15 мин.
2. Смешиваем сливочный творог, песто, молоко (при желании можно перетереть блендером).
3. Достаем лепешку из духовки, смазываем ее и выкладываем нарезанные помидоры. Солим, перчим, посыпаем измельченным базиликом, поливаем оливковым маслом.
4. Возвращаем в духовку и готовим еще 20-25 мин.
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