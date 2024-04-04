Видео дня
Легкий весенний салат из черемши: лучше калорийного оливье
Сезон черемши приходится на апрель-май. Это пикантная и сочная зелень, из которой получаются очень вкусные и питательные салаты. Нужно добавить всего несколько овощей и заправку.
Идея приготовления весеннего салата из черемши опубликована на кулинарной странице good_food_style в Instagram. Для такого блюда вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- редис – 1 пучок
- черемша – 1 пучок
- яйца – 4 шт.
- сметана или майонез – 3 ст.л.
- соль
Способ приготовления:
1. Черемшу помыть, обсушить.
2. Нарезать.
3. Редис помыть.
4. Нарезать кольцами или полукольцами.
5. Отварные яйца порезать средними кусочками.
6. Все ингредиенты сложить в салатницу.
7. Посолить и поперчить.
8. Заправить сметаной или майонезом.
9. Хорошо перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: