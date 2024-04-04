Сезон черемши приходится на апрель-май. Это пикантная и сочная зелень, из которой получаются очень вкусные и питательные салаты. Нужно добавить всего несколько овощей и заправку.

Идея приготовления весеннего салата из черемши опубликована на кулинарной странице good_food_style в Instagram. Для такого блюда вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

редис – 1 пучок

черемша – 1 пучок

яйца – 4 шт.

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сметана или майонез – 3 ст.л.

соль

Способ приготовления:

1. Черемшу помыть, обсушить.

2. Нарезать.

3. Редис помыть.

4. Нарезать кольцами или полукольцами.

5. Отварные яйца порезать средними кусочками.

6. Все ингредиенты сложить в салатницу.

7. Посолить и поперчить.

8. Заправить сметаной или майонезом.

9. Хорошо перемешать.

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