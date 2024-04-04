Легкий весенний салат из черемши: лучше калорийного оливье

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Легкий весенний салат из черемши: лучше калорийного оливье

Сезон черемши приходится на апрель-май. Это пикантная и сочная зелень, из которой получаются очень вкусные и питательные салаты. Нужно добавить всего несколько овощей и заправку.

Идея приготовления весеннего салата из черемши опубликована на кулинарной странице good_food_style в Instagram. Для такого блюда вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Легкий весенний салат из черемши: лучше калорийного оливье

Ингредиенты:

  • редис – 1 пучок
  • черемша – 1 пучок
  • яйца – 4 шт.
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  • сметана или майонез – 3 ст.л.
  • соль

Способ приготовления:

Легкий весенний салат из черемши: лучше калорийного оливье

1. Черемшу помыть, обсушить.

2. Нарезать.

Легкий весенний салат из черемши: лучше калорийного оливье

3. Редис помыть.

4. Нарезать кольцами или полукольцами.

Легкий весенний салат из черемши: лучше калорийного оливье

5. Отварные яйца порезать средними кусочками.

6. Все ингредиенты сложить в салатницу.

Легкий весенний салат из черемши: лучше калорийного оливье

7. Посолить и поперчить.

8. Заправить сметаной или майонезом.

Легкий весенний салат из черемши: лучше калорийного оливье

9. Хорошо перемешать.

Легкий весенний салат из черемши: лучше калорийного оливье

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