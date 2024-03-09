Молодая капуста – это идеальный овощ для приготовления легких весенних салатов. Продукт отлично сочетается с разнообразными ингредиентами и заправками. Салат станет отличным гарниром к любому мясу или рыбе.

Идея приготовления легкого салата из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Заправить можно майонезом или сметаной.

Ингредиенты:

молодая капуста

огурец

укроп

вареные яйца

сметана или майонез

соль, черный перец

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Способ приготовления:

1. Капусту нарезать, добавить соль и немного помять руками.

2. Нарезать огурец, укроп, вареные яйца.

3. Добавить все это в капусту.

4. Всыпать немного черного молотого перца.

5. Заправить сметаной или майонезом.

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