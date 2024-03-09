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Легкий весенний салат из молодой капусты: чем заправить
Молодая капуста – это идеальный овощ для приготовления легких весенних салатов. Продукт отлично сочетается с разнообразными ингредиентами и заправками. Салат станет отличным гарниром к любому мясу или рыбе.
Идея приготовления легкого салата из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Заправить можно майонезом или сметаной.
Ингредиенты:
- молодая капуста
- огурец
- укроп
- вареные яйца
- сметана или майонез
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Капусту нарезать, добавить соль и немного помять руками.
2. Нарезать огурец, укроп, вареные яйца.
3. Добавить все это в капусту.
4. Всыпать немного черного молотого перца.
5. Заправить сметаной или майонезом.
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