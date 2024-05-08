Весной есть много разнообразных овощей и свежей зелени. Поэтому такие продукты обязательно следует добавить в рацион. Лучше всего это сделать в виде салата.

Идея приготовления весеннего овощного салата с легкой заправкой опубликована на кулинарной странице shuba.food в Instagram. Вместо классического майонеза в заправке можно объединить растительное масло, дижонскую горчицу, мед.

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Ингредиенты:

огурец – 2 шт.

редис – 5 шт.

синий лук – 1 шт.

микс салата – 2 горсти

масло – 3 ст. л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи и зелень помыть, обсушить бумажными полотенцами.

2. Огурцы и редис порезать тонкими кружочками, лук – полукольцами.

3. Сложить все в глубокую миску.

4. Добавить микс салата.

5. В чашечке смешать масло, горчицу, мед, лимонный сок, соль и перец. Или можно положить все ингредиенты в банку, закрыть крышкой и хорошо потряхнуть банку.

6. Полученной заправкой полить салат.

7. Хорошо перемешать.

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