Легкий весенний салат из свежих овощей и зелени: чем заправить
Весной есть много разнообразных овощей и свежей зелени. Поэтому такие продукты обязательно следует добавить в рацион. Лучше всего это сделать в виде салата.
Идея приготовления весеннего овощного салата с легкой заправкой опубликована на кулинарной странице shuba.food в Instagram. Вместо классического майонеза в заправке можно объединить растительное масло, дижонскую горчицу, мед.
Ингредиенты:
- огурец – 2 шт.
- редис – 5 шт.
- синий лук – 1 шт.
- микс салата – 2 горсти
- масло – 3 ст. л.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи и зелень помыть, обсушить бумажными полотенцами.
2. Огурцы и редис порезать тонкими кружочками, лук – полукольцами.
3. Сложить все в глубокую миску.
4. Добавить микс салата.
5. В чашечке смешать масло, горчицу, мед, лимонный сок, соль и перец. Или можно положить все ингредиенты в банку, закрыть крышкой и хорошо потряхнуть банку.
6. Полученной заправкой полить салат.
7. Хорошо перемешать.
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