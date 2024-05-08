Легкий весенний салат из свежих овощей и зелени: чем заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Легкий весенний салат из свежих овощей и зелени: чем заправить

Весной есть много разнообразных овощей и свежей зелени. Поэтому такие продукты обязательно следует добавить в рацион. Лучше всего это сделать в виде салата.

Идея приготовления весеннего овощного салата с легкой заправкой опубликована на кулинарной странице shuba.food в Instagram. Вместо классического майонеза в заправке можно объединить растительное масло, дижонскую горчицу, мед.

Легкий весенний салат из свежих овощей и зелени: чем заправить
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Ингредиенты:

  • огурец – 2 шт.
  • редис – 5 шт.
  • синий лук – 1 шт.
  • микс салата – 2 горсти
  • масло – 3 ст. л.
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Легкий весенний салат из свежих овощей и зелени: чем заправить

1. Овощи и зелень помыть, обсушить бумажными полотенцами.

2. Огурцы и редис порезать тонкими кружочками, лук – полукольцами.

Легкий весенний салат из свежих овощей и зелени: чем заправить

3. Сложить все в глубокую миску.

Легкий весенний салат из свежих овощей и зелени: чем заправить

4. Добавить микс салата.

Легкий весенний салат из свежих овощей и зелени: чем заправить

5. В чашечке смешать масло, горчицу, мед, лимонный сок, соль и перец. Или можно положить все ингредиенты в банку, закрыть крышкой и хорошо потряхнуть банку.

Легкий весенний салат из свежих овощей и зелени: чем заправить

6. Полученной заправкой полить салат.

 

7. Хорошо перемешать.

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