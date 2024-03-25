Весной всегда хочется легкой и питательной пищи. На этот случай отлично подходят разнообразные салаты из овощей и зелени. А для заправки вместо калорийного майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт.

Идея приготовления легкого весеннего салата опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan ) в Instagram. В основе блюда нежирное куриное мясо, а также авокадо.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

яйца – 4 яйца и 4 белка (всего нужно 8 яиц)

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авокадо среднего размера – 2 шт.

свежий огурец – 250 г

соленые огурцы – 200 г

морковь – 200 г

соль, молотая копченая паприка и сушеный базилик по вкусу

растительное масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для заправки:

желтки – 4 шт.

греческий йогурт или сметана – 230 г

горчица не острая – 1 ч.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь отварить и почистить от кожуры.

2. Яйца тоже сварить до крутого желтка и почистить.

3. Филе посыпать солью, сушеным базиликом, копченой паприкой, полить растительным маслом и помассировать.

4. Завернуть в фольгу и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут. Достать из духовки и охладить.

5. Морковь, свежий и соленый огурчик, запеченное филе порезать средним кубиком.

6. Высыпать все изрезанные ингредиенты в миску, 4 яйца разделить на желтки и белки – желтки пойдут в заправку, а белки вместе с яйцами тоже нарезать средним кубиком. Высыпать в миску.

7. Последними почистить и порезать кубиком авокадо.

8. Пересыпать в миску и перемешать салат.

9. Для заправки помять желтки вилкой.

10. Добавить горчицу, йогурт, соль и перец.

11. Хорошо перемешать между собой.

12. Салат соединить с заправкой. Можно добавить соль.

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