Легкий весенний салат с авокадо и куриной грудкой: чем вкусно заправить
Весной всегда хочется легкой и питательной пищи. На этот случай отлично подходят разнообразные салаты из овощей и зелени. А для заправки вместо калорийного майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт.
Идея приготовления легкого весеннего салата опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan ) в Instagram. В основе блюда нежирное куриное мясо, а также авокадо.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- яйца – 4 яйца и 4 белка (всего нужно 8 яиц)
- авокадо среднего размера – 2 шт.
- свежий огурец – 250 г
- соленые огурцы – 200 г
- морковь – 200 г
- соль, молотая копченая паприка и сушеный базилик по вкусу
- растительное масло – 1 ст.л.
Ингредиенты для заправки:
- желтки – 4 шт.
- греческий йогурт или сметана – 230 г
- горчица не острая – 1 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь отварить и почистить от кожуры.
2. Яйца тоже сварить до крутого желтка и почистить.
3. Филе посыпать солью, сушеным базиликом, копченой паприкой, полить растительным маслом и помассировать.
4. Завернуть в фольгу и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут. Достать из духовки и охладить.
5. Морковь, свежий и соленый огурчик, запеченное филе порезать средним кубиком.
6. Высыпать все изрезанные ингредиенты в миску, 4 яйца разделить на желтки и белки – желтки пойдут в заправку, а белки вместе с яйцами тоже нарезать средним кубиком. Высыпать в миску.
7. Последними почистить и порезать кубиком авокадо.
8. Пересыпать в миску и перемешать салат.
9. Для заправки помять желтки вилкой.
10. Добавить горчицу, йогурт, соль и перец.
11. Хорошо перемешать между собой.
12. Салат соединить с заправкой. Можно добавить соль.
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