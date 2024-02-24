Предлагаем вашему вниманию очень легкий вариант приготовления завтрака. Только 10 минут, и на столе уже появляется питательное и невероятно вкусное блюдо.

Рецептом такого завтрака поделилась фудблогер с ником valerikiry. В своем Instagram она рассказала, как без особого труда приготовить легкий завтрак с сыром и ветчиной в виде блинов.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Мука – 130 г

Кефир – 250 г

Видео дня

Ветчина – 80 г

Сыр – 100 г

Соль – ½ ч. л.

Сода – ½ ч. л.

Кунжут – 1-2 ч. л.

Способ приготовления

1. В глубокую емкость разбиваем яйца, добавляем кефир, соль и соду. Хорошо перемешиваем.

2. Ветчину и сыр натираем на большой терке.

3. Просеянную муку, сыр и ветчину добавляем к яйцам с кефиром и хорошо перемешиваем.

4. Добавляем кунжут.

5. Выкладываем тесто на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, и обжариваем с обеих сторон до готовности.

6. Можно подавать со сметаной.

Также на OBOZ.UA есть и другие интересные варианты блинов: