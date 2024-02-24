Легкий завтрак с сыром и ветчиной в виде блинов: как приготовить
Предлагаем вашему вниманию очень легкий вариант приготовления завтрака. Только 10 минут, и на столе уже появляется питательное и невероятно вкусное блюдо.
Рецептом такого завтрака поделилась фудблогер с ником valerikiry. В своем Instagram она рассказала, как без особого труда приготовить легкий завтрак с сыром и ветчиной в виде блинов.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 130 г
- Кефир – 250 г
- Ветчина – 80 г
- Сыр – 100 г
- Соль – ½ ч. л.
- Сода – ½ ч. л.
- Кунжут – 1-2 ч. л.
Способ приготовления
1. В глубокую емкость разбиваем яйца, добавляем кефир, соль и соду. Хорошо перемешиваем.
2. Ветчину и сыр натираем на большой терке.
3. Просеянную муку, сыр и ветчину добавляем к яйцам с кефиром и хорошо перемешиваем.
4. Добавляем кунжут.
5. Выкладываем тесто на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, и обжариваем с обеих сторон до готовности.
6. Можно подавать со сметаной.
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