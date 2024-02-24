Легкий завтрак с сыром и ветчиной в виде блинов: как приготовить

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
51
Легкий завтрак с сыром и ветчиной в виде блинов: как приготовить

Предлагаем вашему вниманию очень легкий вариант приготовления завтрака. Только 10 минут, и на столе уже появляется питательное и невероятно вкусное блюдо.

Рецептом такого завтрака поделилась фудблогер с ником valerikiry. В своем Instagram она рассказала, как без особого труда приготовить легкий завтрак с сыром и ветчиной в виде блинов.

Легкий завтрак с сыром и ветчиной в виде блинов: как приготовить

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 130 г
  • Кефир – 250 г
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  • Ветчина – 80 г
  • Сыр – 100 г
  • Соль – ½ ч. л.
  • Сода – ½ ч. л.
  • Кунжут – 1-2 ч. л.

Способ приготовления

1. В глубокую емкость разбиваем яйца, добавляем кефир, соль и соду. Хорошо перемешиваем.

Легкий завтрак с сыром и ветчиной в виде блинов: как приготовить

2. Ветчину и сыр натираем на большой терке.

3. Просеянную муку, сыр и ветчину добавляем к яйцам с кефиром и хорошо перемешиваем.

Легкий завтрак с сыром и ветчиной в виде блинов: как приготовить

4. Добавляем кунжут.

5. Выкладываем тесто на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, и обжариваем с обеих сторон до готовности.

Легкий завтрак с сыром и ветчиной в виде блинов: как приготовить

6. Можно подавать со сметаной.

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