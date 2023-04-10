Ачма – это грузинский пирог, тесто для которого выкладывается слоями. Но для того, чтобы долго не вымешивать и не раскатывать основу – можно выбрать лаваш. Выпечка получится очень пышной, хрустящей и ароматной. А самое главное, что готовится блюдо очень быстро.

Идея приготовления ленивой ачмы из лаваша опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram.

Ингредиенты:

2 шт – лаваш армянский длинный

400 г – сыр кисломолочный

200 г – твердый сыр или сулугуни

200 г – сметана можно попытаться заменить кефиром.

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3 шт – яйца

1 пучок – зелень (укроп, лук, петрушка)

соль, перец

чеснок по желанию

Способ приготовления:

1. Масло для смазки формы.

2. Духовку разогреть на 180 градусов, режим верх-низ.

3. Твердый сыр натереть на терку. Зелень измельчить. Кисломолочный сыр выложить в глубокую тарелку, помять вилкой. Сюда добавить тертый сыр и зелень, перемешать. Можно выжать чеснок 1 зубчик.

4. Отдельно смешать венчиком сметану и яйца, как на омлет. Посолить и поперчить.

5. В глубокую форму, смазанную растительным маслом, выложить лаваш так, чтобы края закрывали бока, а еще лучше – свисали. Выложить творожную массу, накрыть вторым лавашем плотно до краев формы. Сверху налить половину сметанного соуса.

6. Далее выложить оставшийся кисломолочный сыр, снова накрыть лавашем и полить соусом. Если у вас края длинные и свисают – накройте ими верхний лаваш, затем заливайте сметаной. Сверху можно присыпать пармезаном.

7. Выпекать около 1 часа. Ориентироваться на золотистую корочку.

8. Перед подачей дать постоять хотя бы минут 30. Можно есть и сразу, но будет очень разваливаться и тяжело резать.

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