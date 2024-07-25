Ленивая кабачковая пицца для перекуса: готовится на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Ленивая кабачковая пицца для перекуса: готовится на сковороде

Из сезонных кабачков можно приготовить даже пиццу. Вам не придется ничего выпекать, потому что изделие отлично прожаривается на сковородке. Именно то, что нужно для перекуса.

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Идея приготовления кабачковой пиццы для перекуса опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Вы справитесь очень быстро.

Ленивая кабачковая пицца для перекуса: готовится на сковороде

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • йогурт – 200 мл.
  • яйца – 1 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • мука – 320 г
  • моцарелла – 200 г

Способ приготовления:

Ленивая кабачковая пицца для перекуса: готовится на сковороде

1. Кабачки натереть, посолить, через 5 минут отжать.

2. Соединить все ингредиенты кроме сыра и оставить на 10 минут.

Ленивая кабачковая пицца для перекуса: готовится на сковороде

3. Смазать пергаментный лист растительным маслом, выложить немного теста.

Ленивая кабачковая пицца для перекуса: готовится на сковороде

4. Расправить с помощью влажных рук, выложить натертый творог и снова немного теста.

Ленивая кабачковая пицца для перекуса: готовится на сковороде

5. Жарить на среднем огне с двух сторон, смазав сковороду растительным маслом.

6. Переворачивать с помощью тарелки, смазанной растительным маслом.

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