Лазанья – традиционное итальянское блюдо, основа которого – пласты теста, переложенные начинкой с соусом. Считается, рецепт лазаньи придумали жители провинции Эмилия-Романья.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом ленивой лазаньи, которая может быть идеальным блюдом для обеда и ужина.

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Ингредиенты:

фарш – 300 г (куриный/свинина-говядина)

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

помидоры – 350 г

вода – 200 мл

соль, перец, итальянские травы

листы теста для лазаньи

готовый соус бешамель – 300 мл

моцарелла, твердый сыр

Способ приготовления:

1. Начинка: нарежьте лук, поджарьте до прозрачности, добавьте фарш, жарьте несколько минут разбивая комочки, добавьте морковь, чеснок, томаты в соке, воду, и закройте крышкой, оставьте тушиться на 1 час на маленьком огне, время от времени помешивая, и можно долить немного воды. После посолите, поперчите, добавьте итальянские травы.

2. Соберите лазанью: форму смажьте маслом, добавьте 2 ст.л. соуса бешамель, сверху листья лазаньи, 3 ст. л. болоньезе, 3 ст. л. бешамеля и так 4 слоя лазаньи. Сверху присыпьте нарезанной моцареллой, присыпьте твердым сыром и залейте остатками бешамеля. Запекайте 30 минут при 200 С.

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