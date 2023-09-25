Ленивая лазанья для ужина и обеда: самый простой рецепт сытного блюда
Лазанья – традиционное итальянское блюдо, основа которого – пласты теста, переложенные начинкой с соусом. Считается, рецепт лазаньи придумали жители провинции Эмилия-Романья.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом ленивой лазаньи, которая может быть идеальным блюдом для обеда и ужина.
Ингредиенты:
- фарш – 300 г (куриный/свинина-говядина)
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- помидоры – 350 г
- вода – 200 мл
- соль, перец, итальянские травы
- листы теста для лазаньи
- готовый соус бешамель – 300 мл
- моцарелла, твердый сыр
Способ приготовления:
1. Начинка: нарежьте лук, поджарьте до прозрачности, добавьте фарш, жарьте несколько минут разбивая комочки, добавьте морковь, чеснок, томаты в соке, воду, и закройте крышкой, оставьте тушиться на 1 час на маленьком огне, время от времени помешивая, и можно долить немного воды. После посолите, поперчите, добавьте итальянские травы.
2. Соберите лазанью: форму смажьте маслом, добавьте 2 ст.л. соуса бешамель, сверху листья лазаньи, 3 ст. л. болоньезе, 3 ст. л. бешамеля и так 4 слоя лазаньи. Сверху присыпьте нарезанной моцареллой, присыпьте твердым сыром и залейте остатками бешамеля. Запекайте 30 минут при 200 С.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: