Ленивая лазанья для ужина и обеда: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт ленивой лазаньи

Лазанья – традиционное итальянское блюдо, основа которого – пласты теста, переложенные начинкой с соусом. Считается, рецепт лазаньи придумали жители провинции Эмилия-Романья. 

Сытная лазанья

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом ленивой лазаньи, которая может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. 

Рецепт лазаньи
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Ингредиенты: 

  • фарш – 300 г (куриный/свинина-говядина)
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • помидоры – 350 г
  • вода – 200 мл
  • соль, перец, итальянские травы
  • листы теста для лазаньи
  • готовый соус бешамель – 300 мл
  • моцарелла, твердый сыр

Способ приготовления: 

1. Начинка: нарежьте лук, поджарьте до прозрачности, добавьте фарш, жарьте несколько минут разбивая комочки, добавьте морковь, чеснок, томаты в соке, воду, и закройте крышкой, оставьте тушиться на 1 час на маленьком огне, время от времени помешивая, и можно долить немного воды. После посолите, поперчите, добавьте итальянские травы.

Приготовление лазаньи

2. Соберите лазанью: форму смажьте маслом, добавьте 2 ст.л. соуса бешамель, сверху листья лазаньи, 3 ст. л. болоньезе, 3 ст. л. бешамеля и так 4 слоя лазаньи. Сверху присыпьте нарезанной моцареллой, присыпьте твердым сыром и залейте остатками бешамеля. Запекайте 30 минут при 200 С.

Готовая лазанья

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