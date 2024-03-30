Классическую итальянскую лазанью готовят из специальных листов, между которыми нужно выложить начинку. Но если их у вас нет под рукой – всегда есть обычные макароны. Их тоже без проблем можно использовать.

Идея приготовления лазаньи из макарон опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Выходит очень сочной.

Ингредиенты:

куриный фарш

томатный соус

молоко – 2 стакана

мука – 2 ст.л.

сливочное масло – 2 ст.л.

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специи

паста

сыр

Способ приготовления:

1. Для соуса болоньезе обжарить фарш, можно добавить лук.

2. Добавить томатный соус, специи.

3. Для бешамеля в сковороду добавить сливочное масло, далее муку.

4. Перемешать, добавить 1 стакан молока.

5. Перемешать, через минутку добавить второй стакан, перемешать.

6. Макароны выложить в форму.

7. Добавить болоньезе, залить водой (примерно 300 мл, чтобы паста не была сырой), бешамель и посыпать сыром.

8. Поставить в духовку при температуре 180 градусов примерно на 40-50 минут. Если вы добавляете уже отварные макароны – хватит 20 минут.

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