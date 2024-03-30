Ленивая лазанья из обычных макарон: как бюджетно приготовить популярное ресторанное блюдо
Классическую итальянскую лазанью готовят из специальных листов, между которыми нужно выложить начинку. Но если их у вас нет под рукой – всегда есть обычные макароны. Их тоже без проблем можно использовать.
Идея приготовления лазаньи из макарон опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Выходит очень сочной.
Ингредиенты:
- куриный фарш
- томатный соус
- молоко – 2 стакана
- мука – 2 ст.л.
- сливочное масло – 2 ст.л.
- специи
- паста
- сыр
Способ приготовления:
1. Для соуса болоньезе обжарить фарш, можно добавить лук.
2. Добавить томатный соус, специи.
3. Для бешамеля в сковороду добавить сливочное масло, далее муку.
4. Перемешать, добавить 1 стакан молока.
5. Перемешать, через минутку добавить второй стакан, перемешать.
6. Макароны выложить в форму.
7. Добавить болоньезе, залить водой (примерно 300 мл, чтобы паста не была сырой), бешамель и посыпать сыром.
8. Поставить в духовку при температуре 180 градусов примерно на 40-50 минут. Если вы добавляете уже отварные макароны – хватит 20 минут.
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