Ленивая лазанья с курицей: готовится из лаваша
Когда очень быстро нужно придумать вкусную и легкую закуску – на помощь приходит лаваш. Из него можно сделать сытную лазанью. Это значительно проще традиционной технологии, ведь не нужно использовать специальное тесто, а затем следить за долгим процессом выпекания.
Идея приготовления лазаньи из лаваша опубликована на странице фудблогера Елены с ником alena_pp_marafon в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе
- лук
- яйцо
- сыр
- лаваш
- сметана или йогурт
- томатная паста
Способ приготовления:
1. Сделать поджарку: измельчить на фарш куриное филе, нарезать лук – все обжарить на сковороде, если надо добавить воду.
2. После того, как фарш поджарился, добавить к нему томатную пасту.
3. Сделать белый соус: сметана и яйцо, все специи перемешать.
4. Сложить лазанью: лаваш нарезать на 4 листа.
5. Положить в форму лаваш, смазать белым соусом, выложить фарш, снова лаваш, белый соус, фарш.
6. Последним должен быть лаваш. Сверху смазать белым соусом и натереть сыром.
7. Ставим в духовку на 20 минут.
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