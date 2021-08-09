Ленивая лазанья – самый быстрый способ приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
758
Как дома приготовить вкусную лазанью

Лазанья – вкуснейшее макаронное блюдо итальянской кухни, основой которого является – тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника с разными вкусными начинками. Тесто можно заменить лавашом, а начинки делать без мяса.

Редакция FoodOboz делится рецептом самой быстрой лазаньи из фарша и моцареллы, которая будет отличным угощением на обед и ужин.

Ингредиенты:

  • Листы лазаньи – 5 шт.

  • Фарш из говядины – 400 г

  • Репчатый лук – 1 шт.

  • Болгарский перец – 1/2 шт.

  • Помидор – 2 шт.

  • Резаные помидоры в банке – 400 г

  • Чеснок – 2 зуб.

  • Соль, перец, тимьян и орегано – по вкусу⠀

  • Моцарелла – 70 г

  • Масло растительное – 2-3 ст. л.

  • Базилик – 30 г

  • Соль, перец – по вкусу

Видео дня

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мелко лук, чеснок и болгарский перец, переложите на горячую сковороду, добавьте масло и хорошо обжарьте до золотистости.

  2. Добавьте туда фарш, посолите, поперчите, перемешайте доведите до готовности.

  3. Помидоры помойте и нарежьте мелким кубиком, добавьте еще консервированные томаты обязательно, все тщательно перемешайте.

  4. В подходящую форму для запекания выложите листы лазаньи, сверху мясную начинку и моцареллу, сверху снова листы.

  5. Отправьте в духовку на 30 минут при 170 С.

    ​​​​​​​

Домашняя лазанья

Перед подачей украсьте блюдо свежим базиликом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома вкусно приготовить вкусную солянку с каперсами, копченостями и солеными огурцами.

Сейчас мы готовим

Все рецепты