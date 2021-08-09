Ленивая лазанья – самый быстрый способ приготовления

Лазанья – вкуснейшее макаронное блюдо итальянской кухни, основой которого является – тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника с разными вкусными начинками. Тесто можно заменить лавашом, а начинки делать без мяса.

Редакция FoodOboz делится рецептом самой быстрой лазаньи из фарша и моцареллы, которая будет отличным угощением на обед и ужин.

Ингредиенты: ⠀

Листы лазаньи – 5 шт.

Фарш из говядины – 400 г

Репчатый лук – 1 шт.

Болгарский перец – 1/2 шт.

Помидор – 2 шт.

Резаные помидоры в банке – 400 г

Чеснок – 2 зуб.

Соль, перец, тимьян и орегано – по вкусу⠀

Моцарелла – 70 г

Масло растительное – 2-3 ст. л.

Базилик – 30 г

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Нарежьте мелко лук, чеснок и болгарский перец, переложите на горячую сковороду, добавьте масло и хорошо обжарьте до золотистости. Добавьте туда фарш, посолите, поперчите, перемешайте доведите до готовности. Помидоры помойте и нарежьте мелким кубиком, добавьте еще консервированные томаты обязательно, все тщательно перемешайте. В подходящую форму для запекания выложите листы лазаньи, сверху мясную начинку и моцареллу, сверху снова листы. Отправьте в духовку на 30 минут при 170 С. ​​​​​​​

Перед подачей украсьте блюдо свежим базиликом.

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