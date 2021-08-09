Ленивая лазанья – самый быстрый способ приготовления
Лазанья – вкуснейшее макаронное блюдо итальянской кухни, основой которого является – тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника с разными вкусными начинками. Тесто можно заменить лавашом, а начинки делать без мяса.
Редакция FoodOboz делится рецептом самой быстрой лазаньи из фарша и моцареллы, которая будет отличным угощением на обед и ужин.
Ингредиенты: ⠀
Листы лазаньи – 5 шт.
Фарш из говядины – 400 г
Репчатый лук – 1 шт.
Болгарский перец – 1/2 шт.
Помидор – 2 шт.
Резаные помидоры в банке – 400 г
Чеснок – 2 зуб.
Соль, перец, тимьян и орегано – по вкусу⠀
Моцарелла – 70 г
Масло растительное – 2-3 ст. л.
Базилик – 30 г
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Нарежьте мелко лук, чеснок и болгарский перец, переложите на горячую сковороду, добавьте масло и хорошо обжарьте до золотистости.
Добавьте туда фарш, посолите, поперчите, перемешайте доведите до готовности.
Помидоры помойте и нарежьте мелким кубиком, добавьте еще консервированные томаты обязательно, все тщательно перемешайте.
В подходящую форму для запекания выложите листы лазаньи, сверху мясную начинку и моцареллу, сверху снова листы.
Отправьте в духовку на 30 минут при 170 С.
Перед подачей украсьте блюдо свежим базиликом.
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