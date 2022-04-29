Лазанья – сочная мясная запеканка, которая готовится из слоеного теста. Поэтому на такое блюдо уходит немало времени. Но если традиционную основу заменить на обычный лаваш – получится не менее вкусно и гораздо быстрее.

Идея приготовления ленивой лазаньи с фаршем опубликована на странице kitchen_yuliana_ в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 2 шт

лаваш (тонкий) – 2 шт

томатная паста – 3 ст.л

сыр моцарелла

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Способ приготовления:

1. Мясной фарш обжарить с луком. Очень вкусно и просто выходит с куриным.

2. Немного посолить и поперчить.

3. Все очень хорошо обжарить, добавить томатную пасту и перемешать.

4. В форму для запекания выложить лаваш, фарш и так поочередно, чтобы сверху получился фарш.

5. Все посыпать сыром и отправить в духовку на 15 мин при температуре 180 градусов.

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