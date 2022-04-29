Ленивая мясная лазанья: чем заменить традиционное тесто
Лазанья – сочная мясная запеканка, которая готовится из слоеного теста. Поэтому на такое блюдо уходит немало времени. Но если традиционную основу заменить на обычный лаваш – получится не менее вкусно и гораздо быстрее.
Идея приготовления ленивой лазаньи с фаршем опубликована на странице kitchen_yuliana_ в Instagram.
Ингредиенты:
фарш – 500 г
лук – 2 шт
лаваш (тонкий) – 2 шт
томатная паста – 3 ст.л
сыр моцарелла
Способ приготовления:
1. Мясной фарш обжарить с луком. Очень вкусно и просто выходит с куриным.
2. Немного посолить и поперчить.
3. Все очень хорошо обжарить, добавить томатную пасту и перемешать.
4. В форму для запекания выложить лаваш, фарш и так поочередно, чтобы сверху получился фарш.
5. Все посыпать сыром и отправить в духовку на 15 мин при температуре 180 градусов.
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