Овсянка – это самое простое блюдо для быстрого и сытного завтрака. Традиционно ее варят на молоке или воде, дополняя бананом, ягодами, шоколадом, орехами или сухофруктами. Однако кашу можно приготовить без варки.

Фудблогер Дария с ником miss.daria на своей странице в Instagram поделилась рецептом овсянки с кокосом и бананом, которую не нужно варить.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 50 г

кокосовое молоко – 130 мл (можно использовать обычное)

Видео дня

кокосовая стружка – 10 г

банан

черный шоколад

Способ приготовления:

1. Для начала нужно насыпать овсяные хлопья в миску и залить их молоком.

2. Порезать банан кусочками и добавить к хлопьям.

3. Также добавить к овсянке кокосовую стружку. Все тщательно перемешать и оставить в холодильнике на ночь.

4. С утра нужно растопить черный шоколад и полностью полить овсянку сверху. Поставить массу еще раз в 5 минут в холодильник. После этого можно наслаждаться вкусным завтраком. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: