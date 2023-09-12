Ленивая овсянка без варки: как приготовить завтрак за 5 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Ленивая овсянка без варки: как приготовить завтрак за 5 минут

Овсянка – это самое простое блюдо для быстрого и сытного завтрака. Традиционно ее варят на молоке или воде, дополняя бананом, ягодами, шоколадом, орехами или сухофруктами. Однако кашу можно приготовить без варки.

Фудблогер Дария с ником miss.daria на своей странице в Instagram поделилась рецептом овсянки с кокосом и бананом, которую не нужно варить.

Овсянка без варки

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 50 г
  • кокосовое молоко – 130 мл (можно использовать обычное)
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  • кокосовая стружка – 10 г
  • банан
  • черный шоколад

Способ приготовления:

1. Для начала нужно насыпать овсяные хлопья в миску и залить их молоком.

Овсянка на молоке

2. Порезать банан кусочками и добавить к хлопьям.

3. Также добавить к овсянке кокосовую стружку. Все тщательно перемешать и оставить в холодильнике на ночь.

Полезная овсянка на завтрак

4. С утра нужно растопить черный шоколад и полностью полить овсянку сверху. Поставить массу еще раз в 5 минут в холодильник. После этого можно наслаждаться вкусным завтраком. Приятного аппетита!

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