Чтобы не беспокоиться о завтраке утром – приготовьте его с вечера. Для этого прекрасно подходит овсянка. Она не нуждается в термической обработке и остается полезной. Достаточно просто объединить ее с другими вкусными компонентами в одной емкости.

Идея приготовления ленивой овсянки с клубникой и орехами на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Такую овсянку очень удобно брать с собой.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 1/2 ст.

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семена чиа – 1 ч.л.

мед – 1 ч. л.

молоко – 1 стакан

клубника и орешки

Способ приготовления:

1. В баночку засыпаем овсяные хлопья.

2. Добавляем семена чиа, мед.

3. Заливаем молоком, все тщательно перемешиваем.

4. Закрываем баночку.

5. Отправляем на ночь в холодильник.

6. Утром достаем кашу, добавляем в нее свои любимые ягоды или фрукты.

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