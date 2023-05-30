Ленивая овсянка с клубникой на завтрак: понадобится всего 5 компонентов
Чтобы не беспокоиться о завтраке утром – приготовьте его с вечера. Для этого прекрасно подходит овсянка. Она не нуждается в термической обработке и остается полезной. Достаточно просто объединить ее с другими вкусными компонентами в одной емкости.
Идея приготовления ленивой овсянки с клубникой и орехами на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Такую овсянку очень удобно брать с собой.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 1/2 ст.
- семена чиа – 1 ч.л.
- мед – 1 ч. л.
- молоко – 1 стакан
- клубника и орешки
Способ приготовления:
1. В баночку засыпаем овсяные хлопья.
2. Добавляем семена чиа, мед.
3. Заливаем молоком, все тщательно перемешиваем.
4. Закрываем баночку.
5. Отправляем на ночь в холодильник.
6. Утром достаем кашу, добавляем в нее свои любимые ягоды или фрукты.
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