Если конфеты, пирожные и торты не стоит есть на завтрак, то этот десерт даже нужно. Такая овсянка получается очень вкусной и совсем не похожей на серую кашу. Надо просто выложить все необходимые компоненты в стакан и есть ложкой.

Идея приготовления ленивой овсянки с йогуртом в стакане опубликована на странице диетолога Анны Стадник (hanna_stadnyk) в Instagram. Из подсластителей здесь только мед.

Ингредиенты:

овсянка (могут быть хлопья долгой варки) – 40 г

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орехи – 20 г

мед – 20 г

греческий йогурт или мягкий творог – 150 г

ягоды и фрукты – 100 г

Способ приготовления:

1. В стакан выкладываем йогурт.

2. Сверху хлопья.

3. Затем мед и фрукты с ягодами.

4. По желанию можно повторять какие-либо слои или добавить другие любимые компоненты.

5. Последним слоем выкладываем йогурт.

6. Ставим в холодильник на ночь.

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