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Ленивая овсянка в стакане: такой десерт можно сьесть на завтрак
Если конфеты, пирожные и торты не стоит есть на завтрак, то этот десерт даже нужно. Такая овсянка получается очень вкусной и совсем не похожей на серую кашу. Надо просто выложить все необходимые компоненты в стакан и есть ложкой.
Идея приготовления ленивой овсянки с йогуртом в стакане опубликована на странице диетолога Анны Стадник (hanna_stadnyk) в Instagram. Из подсластителей здесь только мед.
Ингредиенты:
- овсянка (могут быть хлопья долгой варки) – 40 г
- орехи – 20 г
- мед – 20 г
- греческий йогурт или мягкий творог – 150 г
- ягоды и фрукты – 100 г
Способ приготовления:
1. В стакан выкладываем йогурт.
2. Сверху хлопья.
3. Затем мед и фрукты с ягодами.
4. По желанию можно повторять какие-либо слои или добавить другие любимые компоненты.
5. Последним слоем выкладываем йогурт.
6. Ставим в холодильник на ночь.
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