Ленивая пицца из жидкого теста: замешивать руками и раскатывать не нужно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
75
Ленивая пицца из жидкого теста: замешивать руками и раскатывать не нужно

Вкусную домашнюю пиццу можно приготовить без раскатывания и замешивания теста. Если использовать следующую технологию – основа получится жидкой. Ее нужно просто вылить в форму, а сверху выложить начинку.

Ленивая пицца на жидком тесте опубликована на странице фудблогера danilchenko_77 в Instagram. Для блюда вам понадобятся дрожжи.

Ленивая пицца из жидкого теста: замешивать руками и раскатывать не нужно

Ингредиенты:

  • теплая вода – 200 мл.
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 0,5 ч.л.
  • дрожжи – 1 ч.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • мука – 240 г
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Способ приготовления:

Ленивая пицца из жидкого теста: замешивать руками и раскатывать не нужно

1. В теплую воду добавить соль, сахар, дрожжи, яйцо и растительное масло.

2. Перемешать и всыпать просеянную муку.

Ленивая пицца из жидкого теста: замешивать руками и раскатывать не нужно

3. Ориентируйтесь на консистенцию теста – оно должно быть таким, чтобы вы могли размазать его ложкой по форме.

4. На пергамент выложить тесто и распределить равномерно.

Ленивая пицца из жидкого теста: замешивать руками и раскатывать не нужно

5. Добавить соус сверху и начинку.

Ленивая пицца из жидкого теста: замешивать руками и раскатывать не нужно

6. Поставить выпекаться при температуре 180 градусов 30 минут.

Ленивая пицца из жидкого теста: замешивать руками и раскатывать не нужно

7. За 5 минут до конца посыпать сыром.

Ленивая пицца из жидкого теста: замешивать руками и раскатывать не нужно

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