Ленивая пицца из жидкого теста: замешивать руками и раскатывать не нужно
Вкусную домашнюю пиццу можно приготовить без раскатывания и замешивания теста. Если использовать следующую технологию – основа получится жидкой. Ее нужно просто вылить в форму, а сверху выложить начинку.
Ленивая пицца на жидком тесте опубликована на странице фудблогера danilchenko_77 в Instagram. Для блюда вам понадобятся дрожжи.
Ингредиенты:
- теплая вода – 200 мл.
- яйцо – 1 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 0,5 ч.л.
- дрожжи – 1 ч.л.
- масло – 2 ст.л.
- мука – 240 г
Способ приготовления:
1. В теплую воду добавить соль, сахар, дрожжи, яйцо и растительное масло.
2. Перемешать и всыпать просеянную муку.
3. Ориентируйтесь на консистенцию теста – оно должно быть таким, чтобы вы могли размазать его ложкой по форме.
4. На пергамент выложить тесто и распределить равномерно.
5. Добавить соус сверху и начинку.
6. Поставить выпекаться при температуре 180 градусов 30 минут.
7. За 5 минут до конца посыпать сыром.
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