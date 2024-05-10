Вкусную домашнюю пиццу можно приготовить без раскатывания и замешивания теста. Если использовать следующую технологию – основа получится жидкой. Ее нужно просто вылить в форму, а сверху выложить начинку.

Ленивая пицца на жидком тесте опубликована на странице фудблогера danilchenko_77 в Instagram. Для блюда вам понадобятся дрожжи.

Ингредиенты:

теплая вода – 200 мл.

яйцо – 1 шт.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 0,5 ч.л.

дрожжи – 1 ч.л.

масло – 2 ст.л.

мука – 240 г

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Способ приготовления:

1. В теплую воду добавить соль, сахар, дрожжи, яйцо и растительное масло.

2. Перемешать и всыпать просеянную муку.

3. Ориентируйтесь на консистенцию теста – оно должно быть таким, чтобы вы могли размазать его ложкой по форме.

4. На пергамент выложить тесто и распределить равномерно.

5. Добавить соус сверху и начинку.

6. Поставить выпекаться при температуре 180 градусов 30 минут.

7. За 5 минут до конца посыпать сыром.

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