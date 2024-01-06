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Ленивая пицца в виде мафинов: идеальное блюдо для быстрого перекуса
Если времени для приготовления традиционной пиццы нет – ее можно сделать в виде мафинов. Раскатывать тесто не придется, потому что его нужно просто взбить, а затем добавить начинку. Получится идеальное блюдо для сытного перекуса.
Идея приготовления пиццы в виде мафинов для перекуса опубликована на странице фудблогерки Валерии с ником valerikiry в Instagram. Особенно понравится детям.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- молоко – 100 мл
- масло – 100 мл
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- сулугуни – 100 г
- оливки – 13 шт
- помидоры черри – 5 шт
- ветчина – 120 г
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Яйца взбить.
2. Добавить масло и молоко.
3. Просеять муку.
4. Положить нарезанные ветчину и оливки.
5. Натереть сыр.
6. Добавить помидоры.
7. Все перемешать.
8. Разложить в формы.
9. Выпекать 25-30 минут при температуре 190 градусов.
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