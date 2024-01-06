Если времени для приготовления традиционной пиццы нет – ее можно сделать в виде мафинов. Раскатывать тесто не придется, потому что его нужно просто взбить, а затем добавить начинку. Получится идеальное блюдо для сытного перекуса.

Идея приготовления пиццы в виде мафинов для перекуса опубликована на странице фудблогерки Валерии с ником valerikiry в Instagram. Особенно понравится детям.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

молоко – 100 мл

масло – 100 мл

мука – 200 г

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разрыхлитель – 0,5 ч.л.

сулугуни – 100 г

оливки – 13 шт

помидоры черри – 5 шт

ветчина – 120 г

соль, специи

Способ приготовления:

1. Яйца взбить.

2. Добавить масло и молоко.

3. Просеять муку.

4. Положить нарезанные ветчину и оливки.

5. Натереть сыр.

6. Добавить помидоры.

7. Все перемешать.

8. Разложить в формы.

9. Выпекать 25-30 минут при температуре 190 градусов.

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