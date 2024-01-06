Ленивая пицца в виде мафинов: идеальное блюдо для быстрого перекуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Ленивая пицца в виде мафинов: идеальное блюдо для быстрого перекуса

Если времени для приготовления традиционной пиццы нет – ее можно сделать в виде мафинов. Раскатывать тесто не придется, потому что его нужно просто взбить, а затем добавить начинку. Получится идеальное блюдо для сытного перекуса.

Идея приготовления пиццы в виде мафинов для перекуса опубликована на странице фудблогерки Валерии с ником valerikiry в Instagram. Особенно понравится детям.

Ленивая пицца в виде мафинов: идеальное блюдо для быстрого перекуса

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт
  • молоко – 100 мл
  • масло – 100 мл
  • мука – 200 г
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  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • сулугуни – 100 г
  • оливки – 13 шт
  • помидоры черри – 5 шт
  • ветчина – 120 г
  • соль, специи

Способ приготовления:

Ленивая пицца в виде мафинов: идеальное блюдо для быстрого перекуса

1. Яйца взбить.

2. Добавить масло и молоко.

3. Просеять муку.

Ленивая пицца в виде мафинов: идеальное блюдо для быстрого перекуса

4. Положить нарезанные ветчину и оливки.

5. Натереть сыр.

Ленивая пицца в виде мафинов: идеальное блюдо для быстрого перекуса

6. Добавить помидоры.

Ленивая пицца в виде мафинов: идеальное блюдо для быстрого перекуса

7. Все перемешать.

8. Разложить в формы.

Ленивая пицца в виде мафинов: идеальное блюдо для быстрого перекуса

9. Выпекать 25-30 минут при температуре 190 градусов.

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