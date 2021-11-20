Ленивая селедка под шубой для новогоднего стола: простая альтернатива традиционному блюду
Если очень хочется отведать легендарный салат "Шуба" во время новогодних праздников, но желания долго возиться с ней нет, можно приготовить простую закуску из сельди и свеклы. Ингредиенты почти те же, а технология гораздо проще. Только селедка не под шубой, а на ней.
Идеей приготовления брускет со свеклой и селедкой поделилась salaty_zakuski в Instagram.
свекла отварная – 1 шт
майонез
филе сельди
черный хлеб – 8 шт
чеснок 1-2 зубчика
оливковое масло для жарки
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить и натереть на мелкой терке.
2. Добавить майонез и перемешать.
3. Из хлеба вырезать круги с помощью формы или стакана.
4. Обжарить с двух сторон на оливковом масле (или на сухой сковороде) до золотистой корочки.
5. Каждый кусочек хлеба натереть чесноком, выложить начинку из свеклы и сверху положить кусочек сельди.
6. Бутерброды выложить на тарелку и по желанию посыпать зеленью.
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