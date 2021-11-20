Ленивая селедка под шубой для новогоднего стола: простая альтернатива традиционному блюду

Если очень хочется отведать легендарный салат "Шуба" во время новогодних праздников, но желания долго возиться с ней нет, можно приготовить простую закуску из сельди и свеклы. Ингредиенты почти те же, а технология гораздо проще. Только селедка не под шубой, а на ней.

Идеей приготовления брускет со свеклой и селедкой поделилась salaty_zakuski в Instagram.

свекла отварная – 1 шт

майонез

филе сельди

черный хлеб – 8 шт

чеснок 1-2 зубчика

оливковое масло для жарки

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить и натереть на мелкой терке.

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2. Добавить майонез и перемешать.

3. Из хлеба вырезать круги с помощью формы или стакана.

4. Обжарить с двух сторон на оливковом масле (или на сухой сковороде) до золотистой корочки.

5. Каждый кусочек хлеба натереть чесноком, выложить начинку из свеклы и сверху положить кусочек сельди.

6. Бутерброды выложить на тарелку и по желанию посыпать зеленью.

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